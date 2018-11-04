4 ноября: открыт третий маршрут тульского троллейбуса

4 ноября 1963 года был открыт третий маршрут тульского троллейбуса – от площади Челюскинцев до Южной площади, нынешней площади Победы.

Для того, чтобы выпустить троллейбус на главную улицу города с него срочно убрали трамвайные рельсы и перенесли их на улицу Фридриха Энгельса. После того, как Коммунаров освободилась от ига трамваев, улица моментально распрямила плечи, и стала именоваться проспектом – Ленина, разумеется. Точно такое же повышение трамвай сделал и еще раз – в 1973 году с мостовых улицы Красноармейской убрали рельсы, перенеся их на Коминтерна, и она тут же выросла в статусе, став Красноармейским проспектом.

«Оживление на площади Челюскинцев, – живописал «Коммунар» 5 ноября 1963 года. – Состоялось открытие третьего троллейбусного маршрута. От площади Челюскинцев по ул. Менделеевской и по пр. Ленина выстроились в ряд готовые к отправлению десятки комфортабельных троллейбусов. Идут последние приготовления. Водители машин протирают и без того чистые смотровые стекла, водружаются красные флажки, заняли свои места первые пассажиры.

Ровно в 10 часов трогается первый троллейбус, который уверенно ведет начальник маршрута Алексей Федорович Васин. Собравшиеся на площади Челюскинцев люди приветственно машут руками: «Счастливого пути!»

Постепенно набирая скорость, троллейбус плавно идет вверх по широкому проспекту Ленина. Протяженность новой троллейбусной линии в обоих направлениях восемь с половиной километров. Время пробега – 40 минут. Тулякам не придется долго стоять в ожидании троллейбусов: они будут ходить через каждые четыре минуты. В дальнейшем интервалы будут сокращены за счет повышения скорости движения и увеличения количества машин.

«Прошел год, как в Туле было положено начало троллейбусному движению, – рассказывал начальник трамвайно-троллейбусного управления И. А. Ефимов, – и вот открыт третий маршрут – Площадь Челюскинцев – Южная площадь.

За это время увеличился подвижный состав. Если в прошлом году в депо насчитывалось 15 машин, то сейчас на линиях курсируют 25. В скором времени организуется сквозное движение первого маршрута, который соединит поселок Куруловка с Южной площадью Тулы. А следующая очередь – открытие маршрута по улицам Первомайская в сторону Московского вокзала, и от вокзала по ул. Мосина, ул. Советской и ул. Металлистов.

С начала этого года троллейбусом перевезено более семи миллионов пассажиров».