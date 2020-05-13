13 мая: в Туле начали показывать фильм «Сталкер»

13 мая 1980 г. в тульском кинотеатре «Родина» начали демонстрировать новый фильм Андрея Тарковского «Сталкер». В первый день показа он шел на всех сеансах, кроме дневного 13-30. Но и тот был отдан другому фильму Тарковского «Андрей Рублев».

Фильм на основе произведения братьев Стругацких «Пикник на обочине» кто-то и до сих пор считает нудным, кто-то гениальным, со своими философскими подтекстами. Но даже те, кто не принимает его совсем, не могут не согласиться, что это кино подарило нашей разговорной речи само понятие «сталкер».

Для интеллектуального фильма посещаемость оказалась достаточно хорошей, на вечерних сеансах зрителей было много. Собственно, и время было такое, когда имелся некий негласный интеллектуальный минимум, не знать который образованному человеку было стыдно. В него входили, например, повесть Владимира Орлова «Альтист Данилов» или переводы раннего Стивена Кинга в журнале «Иностранная литература», новые западные альбомы рок-, да и поп-музыки. Фильмы Тарковского также были непременным атрибутом этого джентльменского набора. «Зеркало» и «Солярис», например, показывали на интеллектуальных просмотрах клуба любителей кино в ДК профсоюзов с непременной вступительной лекцией, в которой рассказывалось и фильме и о его создателе.

«Сталкер» считается одним из наиболее значительных произведений в творчестве Андрея Тарковского. Снимался он около трех лет и получил «Приз экуменического жюри» на Каннском кинофестивале 1980 года. К тому, что от самой повести фактически не осталось камня на камне, братья Стругацкие отнеслись с пониманием: «Нам посчастливилось работать с гением, — сказали мы тогда друг другу». «Сталкер» стал последним фильмом, который Андрей Тарковский снял в СССР, после чего работал уже за границей.