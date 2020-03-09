9 марта: оригинальная свадьба в тульской тюрьме

9 марта 1910 г. «Тульская молва» рассказала об оригинальной свадьбе, которая состоялась в церкви тульской губернской тюрьмы.

«Отбывающий в тюрьме двухмесячное административное наказание г. Никитин венчался на г-же Н. Шаферами венчавшихся были арестанты. Свадьба происходила в присутствии тюремной администрации, с разрешения которой молодым было разрешено переговорить друг с другом около 15 минут. Потом молодая, попрощавшись с мужем, ушла домой, а молодой снова отведен в тюремную камеру».