29 октября: родился наш земляк, герой обороны Ленинграда

29 октября 1914 года в крестьянской семье родился Григорий Филиппович Симанкин, один из героев Великой Отечественной войны.

До войны семья жила в городе Донском Тульской области. Здесь Григорий работал слесарем, затем мастером на Донском механическом заводе. В июле 1941 года был призван в армию. Воевал на Ленинградском фронте.

9 июля 1944 года, будучи командиром батальона 461-го стрелкового полка, капитан Григорий Симанкин умело организовал форсирование реки Вуокса на Карельском перешейке на подручных средствах. Переправившись через реку, батальон очистил от противника первые траншеи, расширил плацдарм и занял важную развилку дорог, способствуя развитию наступления соединения.

Представляя Григория Симанкина к награде, командир полка майор Тихомиров писал в наградном листе:

«17.6.44 г. принял командование батальоном и упорно готовил его к боям при форсировании реки Вуокси. В ночь с 8 на 9.7.44 г. под прикрытием артиллерийского огня на лодках и подручных средствах начал переправу через реку, ширина которой была почти 400 метров. Плывя в голове колонны, капитан Симанкин, стоя в лодке, мужественно руководил подразделениями и с ходу выбил белофиннов из траншей. Углубившись до 2-х километров захватил развилку дорог, тем самым обеспечил форсирование реки частями корпуса. К вечеру 9.7, будучи раненным, продолжал командовать батальоном и вести наступление».

Ранение было тяжелым – осколки мин поразили обе руки и спину. Но комбат не покинул поле боя, продолжал руководить наступающим батальоном до подхода основных частей.

За подвиг на Вуоксе Григорию Филипповичу Симанкину присвоили звание Героя Советского Союза. Этого звания были удостоены и два его боевых товарища. Почти все офицеры и солдаты батальона награждены орденами и медалями.

После войны капитан Симанкин — в запасе. Жил в городе Донском. Работал в угольной промышленности области.

Умер 6 января 1996 года. Похоронен в городе Донском, рядом с братской могилой воинов, павших в боях за освобождение Донского.

На заглавном фото: тяжелый танк КВ-1 «Суворов» из состава 260-го отдельного танкового полка прорыва поддерживает атаку своей пехоты. Ленинградский фронт, Карельский перешеек, июнь 1944 года.