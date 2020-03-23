23 марта: в Туле начали показывать фильм о Первой конной

23 марта 1930 г. в тульском кинотеатре им. Бобякина началась демонстрация «грандиознейшего военно-исторического фильма» в шести частях «1-я конная».

В связи с этим событием вспоминали фразу другого полководца периода гражданской войны М. Фрунзе: «В нашей Красной армии нет других частей, которые с такой яростью и глубиной, как Первая конная, отразили бы в себе весь характер Красной армии в целом, с ее достоинствами и недостатками». А ведь, между прочим, не будь у Буденного именно армии, всем известный головной убор назывался бы не буденовкой, а фрунзевкой.

В составе Первой Конной сражалась и тульская 11-я кавалерийская дивизия, сформированная в сентябре – октябре 1919 г. Кроме отдельных кавалерийских частей и подразделений в нее вошел также Тульский кавалерийский рабочий полк.

24 октября 1919 г. дивизия была направлена на Южный фронт, а 2 ноября прибыла на станцию Касторная, где шли бои с деникинцами. 11-я кавалерийская дивизия была включена в состав конного корпуса С. М. Буденного. Именно вскоре после этого корпус был реорганизован в 1-ю Конную армию.

11-я кавалерийская под командованием начдива Ф. М. Морозова и комиссара К. И. Озолина участвовала в боях за Новоград-Волынск, Бердичев, Житомир, Острог, Ровно, Дубно и Львов. При освобождении города Бердичева воины 11-й кавалерийской дивизии вызволили из тюрьмы группу политработников 12-й армии и около 3000 пленных красноармейцев.

В 1920-м 11-я кавдивизия в районе села Агайман в Крыму столкнулась с главным силами отступающих врангелевцев. В этом бою смертью храбрых пали Ф. М. Морозов и комиссар дивизии П. В. Бахтуров.