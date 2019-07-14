14 июля: Туле подарили фотографии памятника «Погибшим за Отечество»

14 июля 2009 г. генеральный директор чешской компании Emco Зденек Ягода передал в дар областному краеведческому музею материалы о деятельности скульптора Николая Сушкина и фотографии созданного им памятника «Погибшим за Отечество».

Самый известный памятник нашим солдатам «Погибшим за Отечество в Великую мировую войну» установлен в чешской крепости Йозефов (г. Яромнерж) на месте концентрационного лагеря русских военнопленных времен. Первые заключенные были доставлены сюда осенью 1914 года. В декабре военнопленных было уже более 38 тысяч человек. Всего за время существования лагеря через него прошло около 140 тысяч человек. Полторы тысячи из которых навеки остались лежать в здешней земле.

Средства на памятник собрали сами российские военнопленные при поддержке австрийского министерства войны. И это в самый разгар войны! Все работы были сделаны за пять месяцев. Торжественное открытие памятника состоялось 17 декабря 1916 года.

В цементном блоке, напоминающем скалу, высечена голова Иисуса Христа в терновом венце, символизирующем страдания военнопленных. Перед скалой – фигура плачущей боярской дочери на коленях, символизирующая Россию. Рядом установлены фигуры витязя с мечом и двоих детей. Над головой Спасителя надпись: «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Венчает монумент крест. Автор этого монумента – тульский скульптор, прапорщик Российской армии Николай Сушкин, который находился в лагере с 1914 по 1918 годы. Памятник «Погибшим за Отечество в Великую мировую войну» стал единственным его крупным произведением.

В 1917 году прапорщик Сушкин, уже тяжело больной туберкулезом, был отправлен по обмену пленными в Москву. Участвовал в Гражданской войне. Умер Николай Александрович Сушкин в 1935 году в Москве.