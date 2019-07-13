13 июля: тульская власть поссорилась с церковью

13 июля 1999 года случилась самая громкая в новейшей истории ссора церкви и светской власти. Поводом этого стало бесцеремонное поведение директора департамента культуры Ларисы Ковырзенковой.

В алтарной части Успенского собора Тульского кремля должны были начаться реставрационные работы по восстановлению фресок, финансировались которые как раз департаментом культуры. Руководительница тульской культуры решила лично посмотреть место предполагаемых работ. Тем более, что Успенский собор находился в совместном пользовании департамента культуры и епархии.

Все бы ничего, но, согласно церковным канонам, женщины не могут входить в алтарь. Между тем чиновница сначала вошла в храм с непокрытой головой, а затем, несмотря на протесты служителей церкви, бесцеремонно прошла за Царские врата, отделяющие алтарь от остального храма. Здесь она расхаживала туда-сюда, трогала священные предметы, которых даже священники касаются с трепетом. В общем, по мнению церковников, совершила «кощунство и глумление по отношению к святыне».

Результатом всего этого стал циркуляр викария Тульской епархии Кирилла, запрещающего пускать в церкви директора департамента культуры администрации области Ларису Ковырзенкову. Канцелярия управляющего епархией разослала копии циркуляра всем настоятелям храмов, приходским советам, наместникам и настоятелям монастырей.

В качестве одной из главных причин такого поступка был выдвинут тезис о том, что чиновник – существо бесполое, просто находящееся при исполнении. Поэтому ни о каком кощунстве речи не может идти.

После переговоров конфликт удалось уладить.