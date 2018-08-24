24 августа: Реконструкция моста через Упу

В 1948 году мосты через Упу и ее канал считались «узким» местом на автотранспортной магистрали, проходящей через Тулу. На этом участке было стеснено и трамвайное движение. Но 24 августа этого года тулякам сообщили, что реконструкция трамвайной линии и мостов через Упу близка к завершению.

Стараниями исполкома горсовета активно приводилась в порядок трамвайная линия и мосты через Упу и ее канал – так, чтобы обеспечить двухпутное движение трамвая и свободный автогужевой проезд. Автогужевой, поскольку безотказные лошадки в то время были куда более популярным транспортом, чем автомобили.

Трамвайная линия протяжением 0,7 километра по оси проезда уже была построена. Власти отчитались, что с 19 августа движение поездов переведено на железобетонный мост. Расширение моста и перенос подземного хозяйства (трубопроводы, кабели) также в основном закончены. Начались дорожные работы. Проезд на всем реконструированном участке обещали заасфальтировать, а подходы к мостам оградить металлической решеткой. С проведением этих мероприятий проезд в центральной части города должен был стать вполне благоустроенным.

На фото: зареченский мост через Упу в апреле 1970 года. Фото Валерия Сумарокова.