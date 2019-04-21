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Тульские тайны: Этот день в истории города
21 апреля: тульские патриоты хотят служить в армии

21 апреля: тульские патриоты хотят служить в армии

21 апреля 1939 года «Коммунар» сообщил, что за последнее время в райвоенкоматы Тулы было подано более 50 заявлений от молодых патриотов с просьбой направить их на учебу в бронетанковые, оружейно-технические, авиационные морские и другие военные училища.

«Горю желанием служить в военно-морском флоте», – писал в своем заявлении студент деревообрабатывающего техникума Ф. Котычев. – Я готов, если понадобится, защищать свою родину до последней капли крови».

«Прошу направить меня на учебу в бронетанковое училище, – писал тов. Громов (коммунально-строительный техникум). – Хочу стать командиром нашей доблестной Красной армии, чтобы в нужный момент вместе со всем советским народом дать сокрушительный отпор врагу».

О горячей любви к родине, к большевистской партии и товарищу Сталину писали А. Бубынин, М. Старостин и многие другие.

Времена действительно были непростые. Только-только закончилась гражданская война в Испании, в которой советские добровольцы воевали на стороне республиканцев.

Всего-то полгода назад был вооруженный конфликт с Японией у озера Хасан. А впереди – очередные боевые столкновения с японцами в Монголии, на реке Халхин-Гол, которые начнутся очень скоро – 2 июля 1939 года после многочисленных провокаций, начавшихся уже в мае.

А самое страшное будет в ноябре того же 1939 года, когда начнется зимняя война между СССР и Финляндией. Она продлится до марта следующего года и только по официальным сведениям унесет жизни 48 475 советских солдат (а по данным современных историков существенно больше).

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:04 +4
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