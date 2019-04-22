22 апреля: последние концерты ВИА «Лейся, песня» в Туле

22 и 23 апреля 1984 года состоялись последние в истории концерты ВИА «Лейся, песня» в Туле. Оба дня музыканты выступали дважды. 22-го – в 14 и 17 часов (вечером, по всей видимости, концертный зал филармонии был занят под какое-нибудь торжественнее мероприятие в связи с днем рождения В. И. Ленина). 23 апреля концерты проходили в 18 и 21 час.

ВИА «Лейся, песня» в это время уже опять работал от Кемерово – эмиграция в Тульскую филармонию получилась кратковременной, с 1978 по 1982 годы. В Тулу ансамбль переманил его тогдашний художественный руководитель Михаил Шуфутинский, но вскоре будущий маэстро российского шансона сам решил отправиться на Запад, в связи с чем у ансамбля опять сменился руководитель. Им стал бывший клавишник «Самоцветов» Виталий Кретов (он же Кретюк). По видимому, дела с новым руководством шли значительно хуже, чем при Шуфутинском, которому отдавал свои новые песни доктор шлягер Вячеслав Добрынин. «Я так и знал», «Качается вагон», «Где же ты была» совсем не было в телеэфирах, их почти не крутили по радио – разве что чудом, зато эти песни пела вся страна. Шуфутинский умел делать стопроцентные хиты. При Кретове, правда, «Лейся, песня» тоже выдала супершлягер – «Обручальное кольцо», главную радость советских свадеб, но все-таки это было уже не то. При Кретове пришли Николай Расторгуев, Валерий Кипелов, звукорежиссер Александр Кальянов, в котором вскоре тоже проклюнулся дар исполнителя шансона – сплошь будущие звезды. Но без солиста Владислава Андрианова не было фирменного звучания «Лейся, песни».

В родном Кемерово, впрочем, у коллектива после возвращения тоже не сложилось. В 1984 году вышел приказ Министерства Культуры РСФСР «О мерах по упорядочению деятельности в вокально-инструментальных ансамблях, повышению идейно-художественного уровня их репертуара». Даже вольную «Машину времени» обязали иметь в репертуаре больше половины песен членов Союза советских композиторов, а уж об остальных и говорить нечего. У «Лейся, песни» в связи с неожиданно появившимся интересом к шоу и рок-н-роллу несколько раз подряд худсовет не принял программу, после чего одна из легенд советской поп-музыки была попросту распущена.

Так что концерты 1984 года так и остались последними, когда Тула увидела этот коллектив на сцене.