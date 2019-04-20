20 апреля: в Крапивне муж впряг в сани жену

20 апреля 1914 года «Тульская молва» рассказала о дикой выходке, которая стала предметом судебного разбирательства в выездной сессии окружного суда в Крапивне. Мамаев и Кокорин нервно отдыхают.

«У одного крестьянина зародились подозрения, что жена ему изменяет. Не проверив, насколько эти подозрения имеют под собой почву, и поверив слухам, которые, как оказалось на суде, были совершенно неосновательными, муж решил проучить жену. Для этого пригласил своего дядю, вместе с которым они выволокли несчастную женщину из дома и припрягли ее к саням вместо пристяжки. Муж с дядей сели в сани и погнали лошадь. Жертва людского зверства принуждена была скакать пять верст рядом с лошадью, причем муж все время бил жену кнутом, а когда он уставал, то передавал кнут дяде и тот бил несчастную. Приехав в село изверг-муж «прокатился» на жене по селу, и только после этого истязание прекратилось.

Когда женщину освидетельствовали, то нашли на теле 18 кровавых рубцов. Муж был предан суду вместе с дядей, но на суде жена заявила, что прощает мужа и судили лишь одного дядю, которому присяжные вынесли оправдательный вердикт».