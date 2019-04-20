блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
20 апреля: в Крапивне муж впряг в сани жену

20 апреля: в Крапивне муж впряг в сани жену

20 апреля 1914 года «Тульская молва» рассказала о дикой выходке, которая стала предметом судебного разбирательства в выездной сессии окружного суда в Крапивне. Мамаев и Кокорин нервно отдыхают.

«У одного крестьянина зародились подозрения, что жена ему изменяет. Не проверив, насколько эти подозрения имеют под собой почву, и поверив слухам, которые, как оказалось на суде, были совершенно неосновательными, муж решил проучить жену. Для этого пригласил своего дядю, вместе с которым они выволокли несчастную женщину из дома и припрягли ее к саням вместо пристяжки. Муж с дядей сели в сани и погнали лошадь. Жертва людского зверства принуждена была скакать пять верст рядом с лошадью, причем муж все время бил жену кнутом, а когда он уставал, то передавал кнут дяде и тот бил несчастную. Приехав в село изверг-муж «прокатился» на жене по селу, и только после этого истязание прекратилось.

Когда женщину освидетельствовали, то нашли на теле 18 кровавых рубцов. Муж был предан суду вместе с дядей, но на суде жена заявила, что прощает мужа и судили лишь одного дядю, которому присяжные вынесли оправдательный вердикт».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 11:57 +5
20 апреля: в Крапивне муж впряг в сани жену
20 апреля: в Крапивне муж впряг в сани жену
19 апреля: в Тульской губернии родился художник, с которого Репин писал Ивана Грозного
19 апреля: в Тульской губернии родился художник, с которого Репин писал Ивана Грозного
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.