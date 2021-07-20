Хочу дополнительный выходной! Как правильно взять отгул

Устали или накопились личные дела, которые нельзя отложить? Можно взять на работе отгул. О том, как по закону взять дополнительные выходные, рассказали специалисты HeadHunter.

В Трудовом кодексе понятия отгул нет, это разговорный термин. В законе есть два понятия: дополнительный день отдыха и кратковременный отпуск без сохранения заработной платы.

Работник получает право на дополнительный выходной:

при сверхурочной работе,

работе в выходные (вместо денежной компенсации).

Сверхурочная работа оплачивается:

за первые два часа — в полуторном размере;

в последующие часы — в двойном размере.

Удваивается также оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни.

Однако и в том, и в другом случае сотрудник вправе попросить, чтобы денежную компенсацию заменили дополнительным временем отдыха. При этом сверхурочная работа (или работа в выходные) оплачивается по ставке, а работник получает отгул.

Дополнительный выходной можно использовать в любой удобный рабочий день по согласованию с руководством. Отказать в его предоставлении работодатель не имеет права.

После сдачи донорской крови

В день сдачи крови (ее компонентов) работник-донор освобождается от работы. Кроме того, ему предоставляется дополнительный день отдыха. Таким образом, если вы сдавали кровь в нерабочий день, то работодатель обязан предоставить вам два дополнительных выходных дня. Всё, что для этого нужно, — предъявить донорскую справку.

Право на дополнительный выходной сохраняется за донором в течение года после дня сдачи крови. День отдыха можно присоединить к ежегодному отпуску или использовать в любое другое время.

При диспансеризации

При прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, сотрудники имеют право на освобождение от работы на один или два рабочих дня в зависимости от возраста с сохранением за ними места работы и должности, а также среднего заработка. После диспансеризации сотрудник должен предоставить подтверждающие документы.

Кратковременный отпуск за свой счет

Не все работники сдают кровь и привлекаются к работе в выходные дни. Вы из их числа? В таком случае ваш вариант — взять отпуск без сохранения заработной платы.

Когда работодатель обязан предоставить работнику кратковременный отпуск?

Дополнительный отпуск до пяти календарных дней предоставляется:

отцу при рождении ребенка;

в связи с регистрацией брака;

для посещения похорон близкого родственника.

На разных предприятиях такой отпуск может быть как оплачиваемым, так и неоплачиваемым. Чтобы узнать, как это организовано у вас, читайте коллективный договор.

Право на дополнительные выходные дни независимо от желания работодателя также имеют льготные категории работников. Проверьте, может быть, вы относитесь к одной из них. Ниже - категории работников и максимальное количество дополнительных выходных дней в году

Родители двух и более детей до 14 лет - 14

14 Родители ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - 14

14 Родители-одиночки, воспитывающие одного и более детей в возрасте до 18 лет - 14

14 Работники пенсионного возраста - 14

14 Работники с инвалидностью - 60

Инвалиды войны - 60

60 Ветераны боевых действий - 35

35 Супруги и родители военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга - 14

14 Супруги и родители работников органов охраны правопорядка, погибших при исполнении служебных обязанностей - 14

14 Женщины-работницы, которые трудятся в сельской местности 1 день каждый месяц года

1 день каждый месяц года Студенты вузов

— сдача вступительных экзаменов, промежуточной

и итоговой аттестации - 15

— сдача государственных итоговых экзаменов - 1 месяц

— защита диплома - 4 месяца

Аспиранты в последний год учебы - 2 дня еженедельно в течение всего года

2 дня еженедельно в течение всего года Студенты колледжей (имеющих госаккредитацию)

— промежуточная аттестация - 10

— сдача итоговых государственных экзаменов - месяц

— подготовка и защита диплома - 2 месяца

— сдача вступительных экзаменов при поступлении в вуз - 10

Жители Крайнего Севера или приравненных к нему районов, следующие к месту проведения отпуска ( Зависит от времени, необходимого для проезда

Зависит от времени, необходимого для проезда туда и обратно)

Педагоги образовательных учреждений (через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы) - 365

365 Внештатные сотрудники полиции - 10

Обратите внимание! Чтобы воспользоваться правом на дополнительный отдых, такие работники должны предъявить подтверждающие документы. К примеру, родитель ребенка-инвалида должен принести справку об инвалидности и выписку из домовой книги.

Отдельная категория — внешние совместители. Если на работе по совместительству положенный работнику ежегодный оплачиваемый отпуск короче отпуска на основной работе, необходимое количество дней для покрытия разницы он может взять за свой счет.

Не относитесь к льготникам или совместителям? В таком случае решение о предоставлении кратковременного отпуска за свой счет остается за работодателем. Согласие или отказ зависят только от его доброй воли.

Внимание! Если в связи с производственной необходимостью руководство ответило отказом, вы обязаны явиться на работу. Иначе ваше отсутствие на рабочем месте будет расценено как прогул.

Как действовать, чтобы получить дополнительные выходные?

Шаг 1. Напишите заявление. В нем укажите период отпуска и причины, побудившие вас просить о предоставлении дополнительных выходных. При необходимости приложите к заявлению подтверждающие документы.

Заявление на отпуск без содержания можно подавать в любое время (в том числе накануне предполагаемого дня отдыха).

Шаг 2. Если работодатель согласен или обстоятельства таковы, что дополнительные выходные дни необходимо предоставить обязательно, будет издан приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы.

В период отпуска, согласованный с работодателем, можно отдыхать, не опасаясь санкций.

Можно ли взять отпуск за свой счет только на половину рабочего дня?

На этот вопрос отвечает Анастасия Воропаева, эксперт сервисов «Готовое резюме» и «Карьерная консультация»:

«Да, можно. По законодательству фиксированную минимальную продолжительность — один день — имеет только ежегодный отпуск. А вот отпуск за свой счет может быть взят как на целый рабочий день, так и на его часть (ст. 128 ТК РФ). Условия нужно обязательно согласовать с работодателем, и он имеет право отказать либо скорректировать продолжительность отпуска. Имейте в виду: хотя неполный рабочий день не засчитают за прогул, но в табеле будет отражено только количество фактически отработанных часов».

Можно ли отпроситься устно только у своего непосредственного начальника?

«Теоретически можно, — комментирует эксперт. — Но этот вариант, во-первых, незаконен, а во-вторых, не выгоден ни работодателю, ни сотруднику. Компания подвергается риску ответственности за несчастный случай, если тот произойдет с работником во время его отсутствия. А сотруднику никто на 100% не гарантирует, что устные договоренности сработают и время его отсутствия не засчитают за прогул. В обоих случаях будет крайне сложно доказать, что невыход на работу был согласован. Поэтому я рекомендую не рисковать и оформить заявление — это обезопасит обе стороны».