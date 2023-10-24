Что делать, если взломали аккаунт в Telegram?

Эксперты Роскачества разработали инструкцию.

Личный профиль любого человека в Телеграм — лакомый кусок для хакеров, которые хотят добыть персональные данные, особенно платежные. Аккаунты взламывают, чтобы выманить деньги.

Чаще всего мошенники рассылают спам и публикуют фейковые сообщения с просьбой о помощи, а также могут шантажировать владельца аккаунта.

Что делать, если аккаунт взломали

Завершить сеансы на всех устройствах

Если вы потеряли телефон, завершите все сеансы на других устройствах и установите пароль на Telegram. После чего заблокируйте сим-карту с помощью мобильного оператора. Чтобы завершить сеансы на других устройствах со смартфона, зайдите в «Настройки» и там выберите «Устройства». Нажмите «Завершить все активные сеансы». Этот метод сработает, только если мошенники не успели изменить все реквизиты для входа в аккаунт.

Восстановить аккаунт с помощью электронной почты

Если утерян доступ в аккаунт по номеру телефона, его можно восстановить с помощью привязанной электронной почты. Но этот метод сработает, если вы на этапе установки пароля выбрали данную опцию. Если почта не привязана, то и восстановить пароль, а с ним и аккаунт не получится. Для привязки e-mail к своему аккаунту нужно зайти в «Настройки => Конфиденциальность => Облачный пароль».

Удаление аккаунта

Чтобы удалить аккаунт с любого устройства, перейдите на страницу удаления аккаунта на сайте Telegram. Введите номер телефона аккаунта, который вы хотите удалить. Из приложения аккаунт удалить нельзя.

Это самый действенный метод, но он имеет радикальные последствия: все чаты и подписки будут удалены. Тем не менее аккаунт можно будет снова привязать к старому номеру, создав свежий аккаунт.

Как обезопасить аккаунт в «телеге»?

Используйте двухфакторную аутентификацию.

Привяжите аккаунт к электронной почте.

Создайте сложный вопрос для восстановления пароля.

Создавайте сложные пароли.

На данный момент восстановить аккаунт в Telegram возможно только с платной подпиской. Коды двухфакторной аутентификации на почту получить не удастся, так как мошенники сразу меняют ее на свою. А отправить код на телефон можно только в премиум-версии мессенджера. Попросите кого-то из близких и друзей, чтобы подарили вам аккаунт с премиум-статусом и после этого сможете восстановить свой аккаунт по коду из СМС.

А в целом, всегда соблюдайте общие антифишинговые правила.