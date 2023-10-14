Юрист объяснил тулякам, как рассчитать сумму больничного

О том, как болеть без финансовых осложнений и правильно действовать в случае больничного, рассказал директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Сумма, получаемая за период больничного, зависит от общего трудового стажа, в течение которого за работника вносились отчисления в Фонд социального страхования (ФСС) до 2023 года (с 2023 года ФСС объединился с Пенсионным фондом в единый фонд — Социальный фонд России, или СФР). Если такой общий стаж составляет менее 5 лет, то за время болезни работнику оплачивается 60% среднего заработка; если от 5 до 8 лет — 80%; более 8 лет — 100%.

Если за 2 прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме, но с учётом доходов на предыдущем месте работы. При увольнении работодатель до конца 2022 года выдавал справку о сумме заработной платы, на которую были начислены страховые взносы – при расчёте больничного бухгалтер исходил именно из этого документа. С 2023 года работодатель при увольнении может не выдать справку о сумме выплат. Для получения таких сведений новый работодатель сам запросит эти сведения в СФР.

С 2022 года в поликлинике или больнице больше не выдают бумажные больничные листы. Теперь листки нетрудоспособности оформляются в виде электронного документа. Вы можете попросить у врача сообщить вам номер вашего больничного, чтобы потом передать его работодателю или самостоятельно отследить, например, на Госуслугах.



СФР должен узнать о вашим больничном и сообщить о нем работодателю. Однако не лишним будет и самим поставить работодателя в известность о больничном, сообщив при этом его номер. Зная номер больничного листа, работодатель сам найдет необходимую информацию в специальной системе.



Сейчас пособие по временной нетрудоспособности платится по частям: пособие за первые 3 дня больничного выплачивает работодатель, за все остальные дни — СФР напрямую. Для этого ваш работодатель должен будет передать нужные сведения о вас в СФР. Пособие поступит на счет, который вы укажете в сведениях о себе (такие сведения просит предоставить работодатель, как правило, при приеме на работу или при наступлении страхового случая).