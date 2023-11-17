Можно ли сдвинуть даты отпуска, если график уже оформлен

Отвечает Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

— В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса РФ, график отпусков — это обязательный документ, в котором работодатель планирует, кто из работников и когда будет использовать ежегодный отпуск в следующем календарном году. График отпусков обязателен для исполнения и работниками, и работодателем. Это означает, что если нет оснований для переноса отпуска, то работодатель должен предоставить и оплатить отпуск согласно графику отпусков, а работник должен использовать отпуск в соответствии с этим графиком. За нарушение графика отпусков и работник, и работодатель могут понести определенную ответственность (работодатель — административную, а работник — дисциплинарную).

Изначально закон предусматривает, что работодатель самостоятельно планирует график отпусков. Однако в таком случае работники часто обращаются к работодателю с просьбой перенести отпуск на другое время, поскольку отпуск в запланированное графиком время их не устраивает. Для того чтобы минимизировать количество таких обращений, работодатели зачастую запрашивают пожелания работников по отпуску на следующий год и составляют график с учетом таких пожеланий. Но собирать такие пожелания — это право, а не обязанность работодателя.

Если работника все же не устраивает время, в которое работодатель запланировал отпуск, он всегда может обратиться с просьбой перенести отпуск на другой период. Для этого необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением о переносе отпуска на другой период. Но и в этом случае также нужно учитывать, что работодатель может как удовлетворить просьбу, так и отказать. Только если работник относится к льготной категории, то работодатель в обязательном порядке должен по заявлению работника предоставить отпуск в удобное для работника время, независимо от того, что указано в графике отпусков. К такой льготной категории относятся, например, многодетные родители, почетные доноры, несовершеннолетние работники, ветераны боевых действий и т. д. Отпуск по умолчанию должен быть продлен (или по желанию работника перенесен на другой период) в случае, если в период отпуска работник открыл больничный лист.

Таким образом, работник обязан использовать отпуск либо в соответствии с графиком, либо в период, который был согласован с работодателем. Использовать отпуск в иной период нельзя, в противном случае это может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины. Работодатель обязан уведомить работника о предстоящем отпуске не менее чем за две недели и оплатить отпуск не менее за три дня до его начала. Подавать заявление на отпуск работнику необходимо только в том случае, когда работник использует отпуск вне графика. Если работник идет в отпуск по графику, обязанности подавать какие-либо заявления у него нет.

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