Покупаем дачу или загородный дом: что нужно проверить?

На вопрос отвечают сотрудники Управления Росреестра по Тульской области.

Первое, что необходимо сделать при подготовке к сделке — это проверить собственников объекта недвижимости. Подтверждением служит выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН содержит данные о недвижимости и ее владельце, актуальные на дату запроса. Чем ближе выписка из ЕГРН к дате потенциальной сделки — тем лучше. Кроме того, выписка из ЕГРН позволит проверить наличие всевозможных ограничений или обременений — будь то ипотека, аренда и арест.

Обратите внимание на вид разрешенного использования участка. Если под строительство индивидуального жилого дома — то владелец имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом и всеми коммуникациями. Если участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) на полевых участках и при этом располагается на землях сельскохозяйственного назначения, то на таком земельном участке возможно производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства.

Кроме того, перед покупкой стоит заручиться нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца. И особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности. Можно обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверенности.

Также распространен сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов покупателю предъявляется книжка садовода. Сразу откажитесь от участия в такой сделке: членство в садоводческом товариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на себя, вы всё равно не сможете стать законным владельцем приобретенной недвижимости.