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Почему граница земельного участка не отображается на публичной кадастровой карте?

Почему граница земельного участка не отображается на публичной кадастровой карте?

Отвечают специалисты филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Тульской области

 

Управление Росреестра по Тульской области разъясняет, что делать, если граница земельного участка не отображается на публичной кадастровой   карте.

Публичная кадастровая карта - это справочно-информационный ресурс для предоставления пользователям сведений государственного кадастра недвижимости на территории Российской Федерации, размещенный на официальном сайте Росреестра pkk5.rosreestr.ru.

Граница земельного участка в виде чертежа не отображается на публичной кадастровой карте, если правообладателем не проведено межевание и граница земельного участка не установлены на местности.

В этом случае правообладателю необходимо обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ и составления межевого плана. После этого можно подать заявление и подготовленные кадастровым инженером документы в МФЦ. В случае представления заявления в электронной форме все документы представляются путем заполнения формы заявления, размещенной на едином портале, официальном сайте Росреестра, с прикреплением соответствующих документов. Указанные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 11:24 0
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