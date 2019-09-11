Фриланс: права и обязанности

Те, кто раньше именовался «калымщиком», теперь гордо зовутся фрилансерами. Среди них много фотографов, копирайтеров, дизайнеров, системных администраторов и т.д. Для бизнеса фрилансеры удобнее — никаких гарантий по Трудовому кодексу такому сотруднику обеспечивать не нужно. Но что, если он не выполнит порученную работу?

Опасность есть и со стороны исполнителя: как быть, если заказчик отказывается перечислять деньги? Как доказать факт договоренности о выполнении работ?

На эти вопросы отвечает юрист Евгений Черников:

— Нужно понимать, что, во-первых, письменная форма договора – это не только привычный документ, подписанный двумя сторонами. Письменной формой договора признается и обмен сканами этого документа, и, например, обмен письмами. Более того, если одна сторона направила другой сообщение в социальных сетях с условиями договора (даже не с текстом, а просто с условиями) и получила однозначный ответ о том, что условия приняты, — всё, договор считается заключенным, причем в письменной форме.

Во-вторых, даже если стороны ничего конкретно не согласовали, а только ведут переписку о заключении сделки, но после этого одна из сторон произвела оплату услуг, а вторая ее приняла, то считается, что стороны совершили действия, направленные на фактическое исполнение сделки. То есть в этом случае сделка тоже считается заключенной.

В-третьих, даже если стороны вообще ничего в переписке не обсуждали, но одна из них получала деньги, а вторая выполняла работу, то есть шанс доказать, что договорные отношения все-таки были.



Что это значит для фрилансеров и их заказчиков?

— Какой бы ни была форма согласования условий, одним придется выполнять работы, другим — ее оплачивать, поскольку будут действовать те же нормы, как если бы между сторонами был составлен обычный письменный договор.

Но чтобы облегчить себе жизнь и не ломать копья в судах, доказывая факт договорных отношений, рекомендуется:

заключать письменный договор, где будут прописаны реальные способы оплаты и приемки работ;

если письменного договора нет, рекомендую в переписке, где бы она ни велась, обязательно после обсуждения и согласования предмета работ еще раз подытожить все условия, перечислить их, указать цену, порядок расчетов и сроки выполнения. А также потребовать от другой стороны подтвердить сделку;

старайтесь вести переписку и согласовывать сделку с открытыми и идентифицируемыми аккаунтами. Лучше всего прямо уточнить, кто является стороной договора, узнать ФИО или наименование и адрес юридического лица;

лучше всего перечислять деньги на расчетные счета или карты. Старайтесь не использовать для расчета с фрилансерами популярные сервисы электронных платежей.

И, безусловно, всем рекомендуется переходить в легальное русло взаимодействия между заказчиком и исполнителем.