Королевы танцуют в Щёкино

В одном из ресторанов Щёкино танцоры Тульской области собрались, чтобы решить, кто из них королева.

Танцоры хотят показывать своё мастерство не только в танцевальных залах, но и на публику. Каждому важно получить обратную связь и доказать, что он лучший. Именно поэтому в Щёкино решили провести чемпионат Queen Tula.

Дерзкая грация

Её внесли танцоры направлений high heels (модное направление в танцевальной индустрии, где участницы выступают не в кроссовках, а на каблуках) и dancehall female (динамичный современный танец, для которого характерны плавные покачивания бедрами и волнообразные движения корпуса).

Все участвующие могли показать свои навыки в постановке хореографии, креативности в реализации перформансов и умении ориентироваться в музыке.

Борьба за корону

Чемпионат начался с того, что участники показали собственные хореографические композиции с элементами шоу. Публика бурно реагировала и следила за каждым из танцующих, которые потом соревновались между собой в танцевальных батлах.

Батл — поединок, в котором каждый по очереди танцует против другого под разную музыку, и жюри выбирает лучшего.



Батлы были разделены по направлениям, чтобы танцорам было проще ощущать себя и оппонента в своих стилях: dancehall female и high heels. Среди членов жюри была Яна Абрамова — победитель прошедшего Queen Tula. Все выходы участников на профессиональную камеру снимала известная тульская видеограф. В конце было награждение финалистов.

Интервью с королевой high heels

В номинации dancehall female победу одержала Секунова Анастасия, а в номинации high heels — Ловякина Елизавета.

С ней нам удалось пообщаться.

— Расскажи про свой опыт в танцах в целом и в данном направлении.

— Я танцую с 7 лет, 13 лет я посвятила эстрадным танцам, а также таким направлениям, как классический танец, джаз, модерн. В high heels я попала в сентябре 2023-го. Мне безумно понравилось, и я захотела развиваться в нем больше.

— Почему решила принять участие в батлах и были ли сомнения?

— У нас есть танцевальная команда под руководством Ткановой Виктории. Я и ещё несколько человек решили коллективно поехать сюда на чемпионат. Сомнения, безусловно, были, ибо это мои первые баттлы и я не была уверена в своих силах.

— Почему для первого раза ты выбрала именно чемпионат в Щёкино?

— Queen Tula — мероприятие не масштабное, только набирающее обороты, а именно с таких мероприятий проще начинать свою деятельность, поэтому выбор пал именно на него.

— Как ты считаешь, почему тебя выбрали судьи?

— Честно говоря, не знаю, поскольку другие участники были достойные, но, видимо, я понравилась немного больше.

Посещение чемпионатов — очень важное событие для танцоров. На них они могут не только показать своё мастерство, но и услышать от судей мнение об их танце и исполнении, чтобы развивать свои навыки и достигать ещё больших достижений. В Туле и области не так часто проводят чемпионаты и батлы, поэтому Queen Tula был для тульских танцоров отличным способом показать себя, не выезжая в другие крупные города.



Текст Дениса Кузьмина.

Редактирование Елизаветы Панькиной.

Фото Елизаветы Панькиной.