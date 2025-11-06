«Училка читает»: как тулячка сделала популярным свой книжный блог и какие книги в ее личном топе

Анастасия Кобзева — студентка филфака ТГПУ и владелица телеграм-канала «Училка читает». Сначала девушка создала канал для того, чтобы делиться своими фотографиями, событиями и тем, что читает сейчас. Потом ей стали часто попадаться книжные блоги, и Настя поняла, что тоже хочет рассказывать о книгах. В итоге сменила направленность канала, и он превратился в тематический блог. Сейчас у Анастасии около пятисот подписчиков.

По словам девушки, у нее нет цели популяризовать чтение. «Просто веду блог в свое удовольствие», — говорит она.

— Настя, что ты делала для привлечения и дальнейшего удержания аудитории?

— Покупала рекламу, участвовала во взаимном пиаре и подписках. Часто проводила розыгрыши и благодаря этому набрала подписчиков. Что касается удержания, то я, наверное, ничего не делаю для этого. Если подписчикам будет интересно, они останутся со мной. Если нет — они уйдут.

— Как планируешь дальше развивать свой канал?

— В планах — различные сотрудничества. Например, мне писал магазин канцелярии, и мы уже обо всем договорились. Также планирую покупать рекламу, делать розыгрыши, то есть все как обычно.

— У тебя случались выгорания?

— Да, довольно часто, так как мой блог имеет одну направленность — книги. Чтобы был контент, мне нужно очень много читать, и иногда приходится заставлять себя. Из-за этого случаются выгорания. Справляюсь с этим простым отдыхом как от блога, так и от чтения в целом, больше гуляю. В какой-то момент уже сама начинаю скучать по чтению и возвращаюсь.

— Какой формат контента ты предпочитаешь?

— Мне больше всего нравятся видеосообщения, а также посты с фотографиями и небольшим количеством текста. Мне нравится смотреть у других блогеров посты в таких форматах и выкладывать подобное самой, и судя по активу аудитории, ее тоже все устраивает.

— Кто чаще читает твой блог?

— Если смотреть по активным подписчикам, у меня женская аудитория с большим разбросом по возрасту. Ну, примерно от 12 до 35 лет.

— Любишь общаться с аудиторией?

— Да, но делаю это крайне редко — боюсь, что не будет отдачи. Хотя я вижу активность: мне пишут комментарии, ставят реакции. Но я пока ничего не могу сделать с этим страхом.

— Какие новые форматы и рубрики ты хотела бы попробовать?

— Снять длинное разговорное видео или, возможно, какой-то читательский влог, марафон чтения. И сделать его именно в таком формате, который идеально подойдёт для YouTube, но выложить в Telegram. Что касается рубрик, то я уже наметила кое-какие идеи, но пока не спешу их реализовывать, потому что есть некоторые нюансы. Опасения связаны с моей недисциплинированностью, потому что я часто не довожу дело до конца. Переживаю, что введу новую рубрику, а через неделю про неё уже забуду.

Графика выкладки постов нет. Публикации выходят, когда у меня есть желание, силы, время и вдохновение. То есть пост может выйти раз в неделю, может раз в два дня. Могу каждый день что-то публиковать, даже по несколько раз. Как-то так.

— С какими неочевидными сложностями в ведении блога ты столкнулась?

— Самая главная сложность, пожалуй, в привлечении аудитории, так как я веду блог только на одной платформе. В Telegram тяжело находить новых подписчиков, потому что нет никакой ленты с рекомендациями, где твой пост мог бы, так скажем, всплыть. Приходится набирать людей своими силами. Это самое трудное.

— Можешь составить топ книг, которые ты бы посоветовала прочитать каждому?

— Могу назвать несколько произведений: «Что-то не так с Гэлвинами», «К востоку от Эдема», «Под стеклянным колпаком», «Бесы», «Анна Каренина», «Яма», «Тихий Дон», «Маленький друг», «Жутко громко & запредельно близко» и «Грозовой перевал».

Автор текста — Дарья Ромашкина, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото автора.