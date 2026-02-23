Масленица в Центральном парке: вкусные блины, старинные ремёсла и весеннее настроение!

В Центральном парке имени П. П. Белоусова в Туле в воскресенье, 22 февраля, было по-настоящему многолюдно. С самого утра аллеи заполнили семьи с детьми, компании друзей, пожилые пары — все пришли проводить зиму и встретить весну по традиции: с блинами, песнями и народными забавами.

Праздничные площадки раскинулись по всему парку. Звучала музыка, работали фотозоны, дети участвовали в конкурсах, а у торговых рядов выстраивались очереди — за горячим чаем, сладостями и, конечно, за главным символом Масленицы — блинами.



Ярмарка мастеров: тепло ручной работы

Особой популярностью пользовалась ярмарка народных промыслов. Здесь можно было найти текстильные игрушки, куклы-обереги, изделия из лыка, сувениры из натуральных материалов. За каждым столом — своя история.

Евгений Завьялов, представлявший семейную мастерскую при Киреевском доме культуры, рассказал, что большинство работ создаёт его жена — дома, после основной работы.

— Это всё сделано её руками. Нет, мы, конечно, тоже помогаем. И сын помогает, и я, и зять — все завязаны с этим делом. Вот эта куколка сделана из кукурузы — выращиваем сами на даче. Саму кукурузу отдаём кроликам, а из «одеяния» делаем кукол.

Производство полностью домашнее — никакой фабрики, только ручной семейный труд.

Жена приходит с работы и занимается этим делом. Другие женщины, говорит, плиту трут, а она — игрушки делает. Ну, она нашла себя. Моё в этой куколке — только палочку вставляю. Высокотехнологичный процесс, — смеётся Евгений.

Некоторые игрушки выполнены из лыка — материал получают из специальных мочалок для побелки, которые распускают и аккуратно разделывают. Мастер подчёркивает: для семьи Масленица — не только праздник, но и важный рабочий день.

— День год кормит. Что заработаем — то и хорошо. Хоть мы и пенсионеры, а всё равно работаем. Сейчас без этого никуда.



Мастер-классы и сцена с народными песнями

Рядом с ярмаркой проходили мастер-классы: дети вместе с родителями учились делать простые куклы-обереги, украшения и небольшие сувениры. За столами — сосредоточенные лица, аккуратные движения и искренний интерес к традициям.

На главной сцене выступали творческие коллективы. Звучали народные песни, артисты приглашали гостей присоединиться к хороводам, а самые смелые выходили танцевать прямо перед сценой.

Праздничная атмосфера чувствовалась во всём: в улыбках, в громких аплодисментах, в детском смехе.

Тулячка Вера Борисова пришла в парк всей семьёй:

— Каждый год на Масленицу не изменяем традиции — собираемся, сегодня у нас коллективный выход. Пьём чай, едим блины и весело проводим время. Жалко только, концерт закончился — тут такие весёлые танцы были. Так что с праздником!



Блины и Прощёное воскресенье

Последний день масленицы — это Прощёное воскресенье — день, когда принято просить прощения у близких и отпускать обиды. Многие гости говорили об этом как о важной части праздника.

— На Масленицу традиции такие же, как во всех семьях: едим блины. Сегодня Прощёное воскресенье, просим у всех прощения и пришли на праздник, — рассказали туляки

На вопрос о том, сколько блинов уже съели, отвечают с улыбкой:

— С утра по четыре. Блины были просто без начинки, на кефире. Мы ели со сметаной и с мёдом.

Для кого-то это — гастрономическая традиция, для кого-то — повод собраться всей семьёй. Но в этот день блины объединяют всех.



Масленичный столб: традиция в современном формате

Одной из самых зрелищных площадок стал масленичный столб. Однако сегодня он выглядит иначе, чем в старину. Организаторы сделали традиционную забаву безопасной: участникам выдавали каски, страховочные крепления и специальное снаряжение. Сам столб был ниже, чем прежде, а подъём проходил под контролем инструкторов.

Смельчаки, вооружённые страховкой, уверенно поднимались вверх под аплодисменты зрителей. И главное — каждый участник смог добраться до вершины и получить приз. Народная забава сохранила дух соревнования и азарта, но стала безопасной и доступной.

Зрители поддерживали участников, фотографировали и снимали видео — площадка превратилась в настоящий центр притяжения.

Вынужденная пауза

Однако праздничную программу пришлось скорректировать: концерт и работу некоторых площадок временно прервало предупреждение об опасности атаки БПЛА. Организаторы оперативно сообщили об этом гостям, мероприятия приостановили, чтобы обеспечить безопасность.

Несмотря на вынужденную паузу, большинство туляков отнеслись к ситуации с пониманием. Люди не расходились сразу — продолжали общаться, гулять по парку, заходить на ярмарку.



Праздник, который объединяет

Масленица в Белоусовском парке в очередной раз показала: это не просто календарный праздник, а живая традиция. Здесь встречаются поколения, соединяются ремёсла и современность, здесь сохраняется атмосфера народного единства.

Блины, семейные мастерские, смех детей, аплодисменты у масленичного столба — всё это создаёт ощущение общего, большого праздника. И даже кратковременная пауза не смогла испортить главное: ощущение тепла, весны и того самого единства, ради которого люди каждый год приходят в парк провожать зиму.

Автор текста — Дарья Воробьева, автор фото — Елизавета Захарова, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.