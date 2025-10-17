Тульский кинолог Анастасия Сорокина о любви, воплощённой в профессию

Многие в детстве мечтают иметь домашних питомцев. А некоторые, становясь взрослыми, начинают работать с животными. Героиня нашего интервью Анастасия Сорокина — кинолог. Она обучает полицейских собак и представляет своих любимых питомцев на выставках.

Так, на счету восточно-европейской овчарки по кличке Калужский Витязь Валькирия Мейз — более семи титулов! Поговорили с Анастасией о том, как она пришла в эту профессию и почему так любит собак.

— Анастасия, в чём заключается суть вашей работы?

— В обучении собак сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Учу их обнаруживать взрывчатые вещества, разыскивать бежавших, дрессирую их. У меня всегда была мечта работать с собаками, и в 2019 году она осуществилась. Мне предложили должность, а когда предлагают — отказываться нельзя. Так я попала в кинологию. Обучение проходила в Туле, в учебном центре, где я сейчас и работаю. Училась три месяца и получила диплом о переподготовке.

— Насколько тяжело воспитать из собаки высококлассную ищейку?

— Было бы желание. Если есть желание, воспитать можно очень быстро и хорошо. Любую собаку можно обучить всему, чему хочешь. Не бывает плохих собак. Обучению поддаются собаки всех пород, в том числе и дворняжки.

— Сколько времени нужно на то, чтобы воспитать собаку?

— Всё зависит от собаки; есть более способные, а есть — менее. Если доводить до идеала, то нужен год ежедневных тренировок. У меня была немецкая овчарка, она уже умерла, но семь лет я с ней занималась постоянно. А вот с американским булли провела всего два занятия. Собака была смышленая и все понимала.

— С какими породами вы работаете?

— Личных у меня три собаки: восточно-европейская овчарка, бишон-фризе и английский кокер-спаниель. Еще были немецкие овчарки, стаффордширский терьер, пудель, бигль, босерон… Первой собакой, которую я начала тренировать, был английский спаниель, ему сейчас 13 лет. А самая юная моя подопечная — «восточница» Калужский Витязь Валькирия Мейз, она ещё в процессе тренировки и дрессировки.

У нас что ни день, то приключение: то лапу порежет где-нибудь, то перед выставкой морду подерёт, то ещё что-то.

Это нормально. Мы не можем спокойно поехать на выставку, если у нас где-нибудь нет ссадины (смеется). На выставке в сентябре выиграли титул «Лучший представитель породы». После основной выставки были конкурсы, и мы, чтобы время не терять, поехали на дрессировку. И пока мы занимались, она умудрилась влететь в кусты, разодрать себе бровь и потом занять на конкурсе третье место!

— Есть какой-то питомник для собак?

— Есть питомник для выставочных животных, а есть питомники при каждой системе, которая разводит служебных собак. Например, в Туле есть питомник целевого разведения для Федеральной службы исполнения наказаний. Щенков выращивают до четырех месяцев, смотрят, какие из них пригодны к службе, и они разъезжаются по всей России.

— А как живут в выставочных питомниках?

— В принципе, как и в служебных. Только, например, в питомнике «Калужский витязь» — поголовья восточно-европейских овчарок. Если хочешь такую собаку — приезжаешь, смотришь и выбираешь, какая тебе по душе. В одном помёте может быть десять крутых собак и две попроще. И от этого пляшут: какую собаку на выставку, какую — в спорт, а какую просто на диван.

— Настя, за что вы любите свою профессию?

— За контакт с животными. Я люблю собак, люблю их потискать. Они умные, верные. Есть и сложности — найти к каждой собаке подход. Одна собака может реагировать на одно, а вторая — совершенно на другое, и тут не угадаешь.

— Что посоветуете начинающим кинологам?

— Не опускать руки. Если что-то не получается — не психовать. Если чувствуешь, что держишь поводок и начинаешь нервничать, лучше отвести собаку домой, сходить погулять, выдохнуть — и с чистой головой и спокойными нервами продолжить занятие. Потому что истерики в этом деле не помогут. Собаки очень хорошо чувствуют волнение хозяина.

Автор текста — Алина Иванова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини материала.