Наталия Морозова о модельном агентстве, вдохновении и умении отпускать

Она сама была первой — теперь делает первыми других.

Карьера Наталии началась в 1988 году, когда она стала победительницей конкурса «Тульская красавица». Сегодня, спустя 37 лет, Наталия сама воспитывает тульских красавиц и отправляет их блистать на международной арене моды. Поговорили с руководителем модельного агентства «Красота и Стиль».

— Наталия, что сейчас делает вас счастливой?

— Ну, пожалуй, так однозначно на этот вопрос и не ответишь. Но конечно же, это люди. Как бы мы ни отстранялись, как бы мы ни уходили в себя, как бы мы ни хотели принадлежать исключительно себе, но люди — это составляющая жизни каждого из нас. Допустим, сегодня мне грустно, но я встретила хорошего человека, поговорила с ним, сама улыбнулась. И мне уже хорошо, и ему хорошо. Всем хорошо!

— Как вы проводите свободное время? Есть ли у вас хобби?

— У меня есть целое место силы — это, конечно, родительская дача. Удивительно, но факт: я там совсем не думаю о работе, о проблемах. Там я вспоминаю своих родителей, с удовольствием думаю о каких-то житейских моментах. Надо сказать, я не садовод, но на даче у меня много цветов, плодовых деревьев.

Я люблю все живое. И когда в мои руки что-то попадает, оно точно будет жить!

— Моделинг занимает самую объемную часть вашей жизни. Расскажите о последних достижениях.

— Меня порадовало, что даже летом наши девочки появились на страницах и обложках международных журналов. Сейчас в связи с санкциями все очень тяжело, непредсказуемо. Если кто-то думает, что такая сфера деятельности, как моделинг, не сильно страдает от этого всего, то они заблуждаются. Именно в контексте международного сотрудничества самое большое наше достижение в том, что мы удерживаем планку, несмотря на обстоятельства.



Екатерина Фадина.

— Мы близимся к концу календарного года. Может быть, перед вами стоят какие-то определённые цели — что-то начать или завершить до конца года?

— Хотелось бы, чтобы все-таки одна из девочек уехала до конца года работать за границу. Главная сложность в том, что ей нужно чуть похудеть. Она уже сейчас обладает такими параметрами, что и не знаю, куда лучше. Но ничего не поделаешь — требования жесткие.

— По каким показателям вы оцениваете успешность работы агентства?

— Я всегда говорю о двух самых главных составляющих хорошего агентства. Во-первых, это модели. Сильные, амбициозные, которые по всем параметрам в топе. И во-вторых — наличие заказов. Когда вот эти два компонента существуют в крепкой связке — все отлично.



Кристина Васильева.

— Сейчас ваши бывшие подопечные — мировые модели. Поддерживаете ли вы с ними связь?

— Не всегда, к сожалению. И это вовсе не говорит о том, что они меня забыли или я о них не помню. Просто жизнь разводит всех в разные стороны, девочки теперь строят свою жизнь там, у них все свое. Иногда мы, конечно, списываемся, но это сложно назвать тесным общением. Я считаю, что нужно уметь отпускать (улыбается).

— По каким параметрам сейчас отбираются успешные девочки? На что вы обращаете внимание при приёме в свою команду?

— Это кожа, состояние волос, насколько ухожены руки. Сейчас мода на натуральность. Для модели также всегда был важен рост — от 175 см, не ниже. Особое внимание я обращаю на знание языка. Сейчас вообще не берут без знания английского языка, общение стоит на первом месте.



Анна.

— А на какие качества характера вы обращаете внимание?

— Во-первых, любая модель должна быть социализирована. Нужно быть открытой для этого мира, общительной, уметь улыбаться. Обязательно нужно вести свои социальные сети. Агенты всегда следят за активностью в интернете. Это тоже определенный показатель. Во-вторых, трудоголизм. В нашей профессии нельзя лениться, нужно быть легким на подъем.

Чемодан всегда должен быть собран и стоять где-то под рукой. Сказали: «Съёмка!», сказали: «Кастинг!» — ты подхватился и поехал.

— Вашему модельному агентству 31 год. Что вдохновляет вас продолжать работу после стольких лет?

— Наши роскошные девочки, в Туле их очень много. К их красоте бы побольше уверенности... Да и все вокруг меня вдохновляет. Я вообще созерцатель по натуре. Люблю созерцать людей, природу. Не стесняюсь остановиться, выйти из машины и просто оглянуться. Многим этого не хватает.

— Какой след в истории тульского моделинга вы хотели бы оставить?

— Не знаю, какой след я оставлю, будут об этом помнить или уже не будут... Единственное, чего я хочу, это сделать как можно больше красивых девушек успешными, помогать им, поддерживать их. Вот это, наверное, мой путь, путь учителя.

Автор текста — Евгения Терещенко, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива Наталии Морозовой.