Школа юных журналистов

Кошелек или нервы: что потребует бОльших жертв при переезде студента из другого города в Тулу

Кошелек или нервы: что потребует бОльших жертв при переезде студента из другого города в Тулу

Вокзал. Чемоданы. Незнакомый город. Сердце бьется чаще от волнения и предвкушения. Для иногороднего студента это начало новой главы, полной самостоятельности и приключений. Но за романтикой студенческой жизни скрываются непростые вопросы адаптации, поиск жилья и выстраивание быта. 

Студентка 3-го курса Университета Льва Толстого Ольга Зайцева поделилась своим опытом переезда из Серпухова в Тулу. 
 
— Оля, каковы были твои первые впечатления от Тулы после переезда? Что удивило больше всего? 

— Если честно, немного разочаровалась. Очень шумный, слегка грязный и переполненный машинами город. До сих пор не готова признаться ему в бесконечной любви, но Тула — это ещё и люди, поэтому я всё ещё тут. Транспорт — это моя самая большая травма в городе. Сколько раз я уезжала совсем не туда и с маленьким процентом зарядки плакала на очередной остановке... Я побывала во всех районах Тулы, сама того не желая. К слову, посёлок Мясново не так уж и плох.

— Что помогло тебе быстрее почувствовать себя дома в новом городе? 

— Для меня дом — это правильные люди рядом, так что чувство спокойствия и уюта мне дарили друзья. Без них я бы совсем расклеилась, ведь так резко уехала от родителей и в одиночку заселялась, училась ориентироваться по городу, училась взрослой жизни... Но родители всё равно всегда были на связи. Это тоже было важно. 

— Есть ли что-то, чего тебе особенно не хватает из родного города?

— Только моей кошки.

— Ты снимаешь квартиру. Как ты ее искала? 

— Использовала приложения по недвижимости: «Циан», «Авито», «Яндекс Недвижимость». Для меня самым сложным оказалась вот эта муторность: то и дело проверять сайты, задавать одни и те же вопросы собственникам, ждать «того самого» предложения. Для меня была важна близость к ВУЗу и цена. Я живу одна, предоставлена сама себе, могу включать свет ночью, шуметь. Из минусов — приходится больше платить. 


— Если бы ты могла изменить что-то в своем опыте поиска жилья, что бы это было? 

— Я бы ничего не поменяла, это мой опыт, и он очень крутой!

Комментарий специалиста

Своим экспертным мнением о ситуации на рынке арендного жилья для студентов поделилась риелтор Екатерина Шичкина:

 — С начала августа цены на квартиры начинают расти, так как из-за наплыва студентов большой спрос. Если в первых числах августа еще можно найти по старой цене, то уже в 20-х числах цена на квартиру вырастает примерно на 5 тысяч рублей. Хорошие варианты «улетают» очень быстро, поэтому нужно начинать поиски заранее. Студенты обычно приходят с просьбой найти квартиру неподалеку от учебного заведения, чтобы можно было дойти пешком или недолго проехать на автобусе. Также у них есть определенный бюджет. Они ищут недорогое жилье, но чтобы было чисто, с мебелью и работающей сантехникой. В среднем комнату в коммунальной квартире можно найти от 17 тысяч рублей, квартиры-однушки — от 25 тысяч рублей, многокомнатные квартиры — от 30 тысяч. 


В первую очередь, надо смотреть документы, кто является собственником квартиры. Также нужно проверить документы, которые подтверждают право собственности (выписку из ЕГРН). По финансовой части: нужно обязательно проверить, чтобы карта, на которую вы будете перечислять деньги, соответствовала той, что прописана в договоре. Также на время действия договора по закону арендодатель должен давать съемщику временную регистрацию. 

Поиск жилья для студентов нужно начинать либо в конце июля, либо в начале декабря.

В это время спрос минимальный и цены стабильные, даже можно договориться о снижении. 
 

Автор текста — Агата Охримчук, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».  
Фото из архива героев публикации.

