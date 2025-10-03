Путь от зависимости к свободе: четыре истории туляков, которые побороли алкоголизм

Они поделились своим опытом и рассказали, чем занимаются сейчас, как помогают зависимым людям и о чём мечтают. 3 октября — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

«К 37 годам у меня не осталось ничего…» — говорит одна из героинь нашего материала.

Еще в школе они начали выпивать. Им долго казалось, что все нормально. Но жизнь каждого из них двигалась к точке невозврата. Они успели признать свою зависимость и избавиться от нее.

История № 1. Денис

Денису 42 года. Он не пьет уже 11 лет и 3 месяца. Начал посещать сообщество Анонимных Алкоголиков одним из первых, тогда группа состояла из 11 человек. Сейчас у Дениса есть семья — жена и двое детей. Он работает водителем погрузчика и при этом получает высшее образование (учится на очно-заочной форме).



Денис: «Сначала у меня было отрицание алкоголизма, я видел проблему только в том, что нет работы, денег и документов. Но я смог признать свою зависимость».

— В 90-е годы я попал в плохую компанию. Сначала мы нюхали клей, потом появился алкоголь. Я не понял, как спиртное вошло во все сферы моей жизни, мне не казалось это проблемой. А в семье мы друг другу не открывались, не проговаривали чувства и переживания. Все было в себе. Так я с седьмого класса начал систематически употреблять алкоголь. Перед дискотеками в школе по пятницам и субботам мы покупали самогон и выпивали.

К 20 годам я часто попадал в пьяные драки, меня приводили в полицию и травматологию. Мама пыталась меня спасти разными способами, но я продолжал пить. Успел побомжевать, начался этот период в 28 лет и длился четыре года. Затем в 2014 году я попал в наркологию, и там мне рассказали, что существует 12-шаговая программа выздоровления. Сходил в группу к Анонимным Алкоголикам. Меня привлекла атмосфера: там не было никакого осуждения, всех принимали. И я решил остаться.

Мы начали снимать вместе с ребятами квартиру, я работал на стройке. Это был процесс социализации. Потихоньку я сделал документы, получил права, купил машину и устроился на работу. Помимо этого, окончил техникум, а сейчас учусь на третьем курсе в университете и мечтаю его окончить. В свободное время я выполняю служение по взаимодействию с учреждениями для бездомных, провожу вместе с ребятами для них группы. И конечно, еще встречаюсь с Анонимными Алкоголиками. Мы вместе ходим в кафе или кино, собираемся на шашлыки.

Сейчас для меня алкоголизм — это не пьянство, это внутренняя пустота и боль, от которых невозможно никуда убежать.

История № 2. Татьяна

41-летняя Татьяна попробовала алкоголь в семь лет, а уже с 14 выпивала крепкие напитки на всех праздниках. Она начала бороться с зависимостью в 2021 году, но полностью от нее избавилась лишь 2,5 года назад. Сейчас женщина работает медсестрой, выглядит свежо и стильно. На встречу пришла в синих джинсах клёш и водолазке кофейного цвета.



Татьяна делится, как смогла справиться с алкоголизмом: «Я поняла, что моя история не самая страшная. У ребят из АА были и хуже ситуации. Они меня поддержали, и я осознала, что не одна».

— В детстве мне казалось, что у меня плохие родители: папа выпивал, и они с мамой часто ругались. В то время я была очень закомплексованной девочкой. Начала чувствовать себя свободнее, когда мне в семье разрешили употреблять алкоголь, — в 14 лет. Тогда я стала выбирать для общения только те компании, где пили.

Этот период продолжался до 18 лет, пока я не вышла замуж. У меня рано появился сын, я перестала выпивать. Думала, что наконец-то обрела покой: муж меня принимал, и потребности в спиртном больше не было. Но я активно начала возвращаться к алкоголю после развода — ждала выходных, чтобы выпить с друзьями или коллегами. Так я залечивала свои раны.

Затем все пошло по нарастающей: друзья просыпались и шли на работу, а у меня было похмелье, и я брала больничный. Я считала, что у меня депрессия на фоне развода. А через пару лет я употребляла уже одна. Затем со мной перестали общаться друзья и сын, практически отвернулась мама. Они говорили, что у меня есть проблема, но я не хотела ее признавать.

Когда я уже не могла пить и не могла не пить, легла в наркологию.

Туда пришли несколько девушек из АА, и я взяла у них визитку — мне просто страшно было выписываться. Так я обратилась за помощью в АА. Сейчас общаюсь с выздоровевшими алкоголиками и помогаю страдающим. Отношения с мамой и сыном наладились.

Я очень благодарна богу за то, что сейчас есть в моей жизни. Мое счастье на сегодняшний день — это когда счастливы мои близкие.

Три года я состою в гражданском браке, часто путешествую. Например, была в 12-дневном походе по Ликийской тропе в Турции. Теперь мечтаю побывать в Индии.

История № 3. Анастасия

Анастасии 41 год. Не пьет четыре года. До 12 лет у нее было счастливое детство, но после развода родителей все изменилось. Настя начала выпивать в 14-16 лет перед дискотекой, чтобы расслабиться. В 35 лет у нее начались первые проблемы, а к 37 годам у нее уже ничего не осталось. Проходила несколько раз реабилитацию и затем обратилась в АА. Теперь Анастасия работает поваром и воспитывает дочку. Она харизматичная и счастливая.



Анастасия. В 35 лет ей предложили повышение на работе, но она отказалась, так как пришлось бы работать вместе с начальством. А к тому времени Анастасия уже похмелялась.

— В мои 12 лет родители развелись, и я осталась с мамой. Тогда она начала выпивать и вскоре потеряла работу. Я думала, что никогда не буду употреблять. Но где-то лет с 14-16 начала. В то время многие расслаблялись перед дискотекой. Затем я стала выпивать уже с коллегами: мы получали зарплату и шли отмечать.

Моя мама умерла от цирроза печени, когда мне было 22 года. И после этого я решила, что не буду пить крепкие напитки. Через год я уже покупала примерно 1,5 литра пива каждый день и выпивала вечером.

В 26 лет я смогла отказаться от алкоголя, потому что забеременела. А после родов быстро вернулась к прошлому образу жизни. Только стала больше выпивать пива.

И к 30 годам мой организм не выдержал: у меня появилась прободная язва желудка, еще был перитонит, и врачи меня еле спасли.

Вскоре я перешла на крепкий алкоголь, и к 37 годам у меня не осталось ничего: дочь забрала свекровь, а муж не вышел из запоя и умер.

Я обратилась к Анонимным Алкоголикам после того, как мне стало страшно за себя. Так изменился мой образ жизни. И сейчас у меня есть служение: я рассказываю свою историю в наркологии и реабилитационном центре.

Больше всего я счастлива, что ко мне вернулась дочка. Недавно она мне сказала: «Я горжусь тобой. Ты такая молодец, столько всего сделала. Мы с тобой купили ноутбук и съездили в Питер». Эти слова — самое большое чудо, которое мне дала трезвость. Больше мне ничего не надо. Теперь хочу поехать с ней за границу.

История № 4. Олег

36-летний Олег не пьет три года и 10 месяцев. Впервые он попробовал алкоголь в девять лет, а в 12 начал регулярно напиваться. После окончания профессионального лицея № 26 Олег получил свой первый срок. В местах лишения свободы он думал, что больше никогда не будет пить. Но когда выходил, сразу напивался.



Олег о своем выздоровлении: «Я стараюсь по 10-15 минут писать левой рукой, учусь жонглировать. Каждый день читаю по полчаса, сейчас — „Анну Каренину“. То есть у меня есть запрос, чтобы создавать новые нейронные связи, которые были утеряны».

Олег был женат, в браке у него родились два сына. В 2020 году он ушел из семьи и начал спиваться, жил на улице. Это продолжалось год. Олег четыре раза был в наркологии. И когда к нему пришли люди из сообщества Анонимных Алкоголиков в четвертый раз, он понял, что выход есть. Сейчас мужчина работает в ритуальном агентстве, занимается спортом, помогает зависимым людям. У него есть цели: получить водительское удостоверение, поступить в университет и набрать 100 кг.

— У меня были проблемы с алкоголем на протяжении длительного времени, около 20 лет. Я это понимал, но жил иллюзиями, что смогу контролировать количество выпитого. Или списывал на то, что компания не та, место не то. Впоследствии обратился за помощью и поверил ребятам.

Алкоголизм — это не про то, что я не умею пить или у меня нет силы воли. Это заболевание мышления. Я блуждал в своей голове и думал, что все нормально.

У нас есть программа «12 шагов» Анонимных Алкоголиков. У каждого человека свое видение на этот мир и образ жизни в нем. Мне надо было пройти 12-шаговую программу.

Сейчас у меня есть работа, взаимоотношения с людьми и есть время в сутках, чтобы посвятить себя сообществу и тем, кому я могу быть полезен и кому нужна моя помощь. Мы вместе с другими ребятами проводим группы в наркологиях и социальной гостинице. Рассказываем о своем опыте, о том, как можно жить по-другому.

Жизнь перестала быть серой и унылой, этот мир перестал быть злым. И я прекрасно с ним взаимодействую.

Комментарии специалистов



Юлия Курачинова, психолог ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева:

Юлия Курачинова — Алкоголизм — это сложное заболевание, которое затрагивает не только физическое здоровье, но и психическое, социальное и эмоциональное состояние человека. Справиться с этим недугом в одиночку крайне сложно по нескольким причинам: Физическая зависимость. При длительном употреблении спиртного после резкого прекращения неизбежно возникает «синдром отмены». Его симптомы могут быть очень болезненными и пугающими. Они делают человека уязвимым и могут спровоцировать срыв. Психологическая зависимость. Многими людьми алкоголь воспринимается как инструмент, позволяющий справиться с эмоциями, стрессом или травмами. Без поддержки человеку сложно найти альтернативные способы преодоления этих психологических барьеров. Социальные факторы. Окружение, в котором человек находится, может способствовать продолжению употребления алкоголя. Давление со стороны друзей или семьи, социальная изоляция существенно затрудняют процесс выздоровления. Отсутствие чёткого плана и поддержки. Без программы, которая направляет и мотивирует, человеку, решившему отказаться от алкоголя, сложно оставаться на правильном пути.

Теперь о том, как сообщество Анонимных Алкоголиков (АА) помогает людям:

Групповая поддержка. Организация предоставляет безопасное пространство для общения с другими людьми, которые столкнулись с похожими проблемами. Участники могут делиться своим опытом, создавая друг для друга атмосферу единства и понимания.

Структурированная программа. Людям предлагается пошаговый и понятный алгоритм, который помогает осознавать свою зависимость и работать над изменениями.

Модели поведения. Участники могут наблюдать за тем, как другие справляются с трудностями и находят способы оставаться трезвыми. Это может служить вдохновением и мотивацией для личного выздоровления.

Долгосрочная поддержка. Сообщество предлагает постоянную поддержку на протяжении всего процесса восстановления. Это крайне важно в стрессовых ситуациях, когда очень велика вероятность срыва.

Юлия Перминова, заместитель главного врача Тульского областного наркодиспансера:

Юлия Перминова — Алкоголизм — это хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется непреодолимой тягой к употреблению алкоголя и, как итог, формированием психической и физической зависимости. В связи с этим говорить о полном излечении не представляется возможным, но добиться длительной ремиссии (периода без обострения заболевания) на долгие годы вполне возможно. Если справиться с желанием выпить не получается, не следует откладывать визит в наркологический диспансер. Врач-нарколог проведет комплексное обследование, подберет верную тактику фармакотерапии и психокоррекции.

Возврат к трезвости не происходит мгновенно. Назначенный курс медикаментозной терапии подбирается индивидуально и обходится одним или несколькими приемами, все зависит от тяжести состояния пациента и длительности предшествующего запоя.

Дезинтоксикационная терапия назначается в следующих случаях:

для облегчения симптомов абстинентного синдрома при хроническом алкоголизме;

при острой алкогольной интоксикации средней или тяжелой степени;

капельница необходима после запоя, который продолжался от трех дней;

при наличии острых психотических расстройств в связи с отменой алкоголя.

Кроме того, в настоящее время в наркологии применяется целый ряд совершенных и эффективных методик терапии, позволяющих добиться долговременного периода трезвости.

Наркологическим сообществом используется медикаментозное кодирование. В организм попадает препарат, который исключает возможность употребления алкоголя. Это может быть внутривенная инъекция, подкрепленная психотерапевтическим воздействием. Можно закодироваться на полгода, год, пять лет.

Также возможно прохождение курса медицинской реабилитации амбулаторно или в стационаре.

В современных условиях доступно анонимное обращение и лечение в наркологической службе региона.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1», телефон горячей линии:

8 (4872) 36-63-49.

Сообщество Анонимных Алкоголиков

«БЕРЕГ», Тула (Центральный район), тел. +7 953 425-88-65.

«12×12», Тула (Центральный район), тел. +7 910 589-00-71.

«НЕ ПОНТУЙСЯ», Тула (Пролетарский район), тел. +7 961 146-01-95.

«ЗАРЕЧЬЕ», Тула (Зареченский район), тел. +7 902 901-69-12.

«ВОЗРОЖДЕНИЕ», Щекино, тел. +7 906 628-06-68.

«ИСТОК», Новомосковск, тел. +7 953 956-56-99.