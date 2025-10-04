«У нас все коты особенные»: как Юлия Пялова спасает животных и содержит приют «Белый ангел»

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных.

«Белый ангел» — тульский приют для котов, в котором сейчас живут 64 пушистых подопечных. Основала его волонтер Юлия Пялова. Девушка старается спасать животных даже в самых тяжелых случаях. Уже семь лет она содержит приют, и за это время ей удалось сохранить не одну кошачью жизнь.



— Почему вы решили назвать приют «Белый ангел»?

— Я просто очень люблю белых кошек. А еще у них слабый иммунитет, они просто не выживают на улице. Их чаще всего приходится спасать.

— С чего началась история приюта? В какой момент вы поняли, что хотите спасать котов?

— Сначала я принесла домой несколько кошек, а потом их становилось все больше и больше. Когда дома осталось совсем мало места, сняла первое помещение. Сейчас мы уже находимся в другом здании, побольше.

— Есть ли такой кот, которого вы особенно запомнили?

— Они у нас все особенные! У всех своя история. Но, наверное, не только мне, но и всем, кто следит за новостями о приюте, запал в душу мейн-кун Майк.

В этом году 8 августа в социальных сетях вышел пост о том, что люди нашли лежащего на земле кота, который практически не подавал признаков жизни.

Его сразу повезли в клинику, но там сказали, что его нужно усыпить. Я подключилась и отвезла кота в другой стационар. После того как его состояние нормализовалось, Майка отправили в Москву на компьютерную томографию. Была остановка сердца, но Майка удалось спасти. Затем коту провели несколько операций. Тогда и выяснилось, что у Майка смещен позвоночник. Сейчас он проходит реабилитацию в тульской клинике, и в ближайшее время мы планируем перевести его на домашнюю передержку.

— А у вас есть любимчики в приюте?

— Да, это Форест и Вика. У Фореста генетическое отклонение — его задние лапы перевернуты в обратную сторону, а Вику нашли возле магазина. Еще у нас есть кот Том, который любит чипсы со вкусом лука. Его мы нашли у пивного магазина. Возможно, его подкармливали ими там, и он пристрастился к ним.



— Следите ли вы за дальнейшей жизнью выпускников приюта?

— Да, регулярно. Мне кажется, я очень сильно достаю хозяев (смеется). Но они и сами часто присылают фотографии с котами. В телеграм-канале мы даже решили создать рубрику «Привет из дома».

— Скучаете по ним?

— Да, некоторых даже хожу навещать! У одного кота я уже два раза была в гостях. Есть такие, к которым очень сильно привыкаешь, но их нужно отдавать, потому что их много, а всех себе не оставишь.

— Помогает ли ваша семья в управлении приютом?

— Да! Моя племянница работает в «Белом ангеле» котоняней. Ради этого она ушла с высокооплачиваемой работы. Муж очень помогает с перевозками, наш второй приют с собаками полностью на нем. Дочка тоже любит котиков.

— А у вас есть дома кошки?

— У меня дома остаются только безнадеги. Их никто терпеть не сможет, потому что они дикие. Два кота у нас даже в отдельной комнате живут. Одних я взяла из приюта, других сама нашла. Например, тех котов, которых обнаружила у здания «Слободы», я решила оставить себе. Поначалу они были дикими, но сейчас уже привыкли к нам.

— Какой был самый тяжелый случай спасения кота за всю историю «Белого ангела»?

— Наверное, это Майк, которого мы сейчас спасаем, и Блиц. Лечение Блица обошлось в миллион рублей! Его сбила машина. Я сутки искала его по всем дворам, в итоге другой волонтер помог найти. Мы отвезли кота в клинику, и ему там по сути собрали лапу! Затем у него начались проблемы с зубами — гнойный стоматит. Пришлось удалить зуб. Сейчас Блиц живет в Москве в новой семье, но проблемы со здоровьем, к сожалению, полностью не исчезли.

— По какой причине котики оказываются в приюте чаще всего?

— Травмы из-за попадания под колеса автомобилей и выпадение из окон. Это связано с халатным отношением людей. Водители не видят котов, а хозяева не ставят сетки на окна. Кошки получают травмы, и зачастую их просто не хотят забирать обратно домой. Лечить же их дорого. Так они и попадают в приют.

— Тяжело ли вам содержать приют?

— Сейчас уже да. Раньше было легче: нам много помогали, сборы шли активнее, и животных брали. А сейчас с этим туго. В Туле в целом как-то плохо с поддержкой. В Москве есть много фестивалей, на которые можно привозить животных из приютов и отдавать в добрые руки. Администрация и торговые центры бесплатно предоставляют площадки для их проведения. В Туле же подобные мероприятия платные. Поэтому в основном помогают люди, которые уже брали у нас котов, и те, кто давно подписан на наши социальные сети.

В телеграм-канале #Белый Ангел Юлия Пялова почти каждый день выкладывает актуальную информацию про котов. Животных также можно навещать и привозить еду.

Автор текста и фото — Елизавета Крысина, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

