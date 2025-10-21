Спорт вместо гаджетов: как мотивировать подростков к активному образу жизни

Как вдохновить молодых людей на движение, дисциплину и настоящие, а не виртуальные победы?

В эпоху развития новых цифровых технологий подростки теряют интерес к окружающему миру, школе и спорту. Родители хватаются за голову, тренеры ищут способы замотивировать зависимых от гаджетов, а подростки не могут разобраться, чего же они хотят. Но крепкое здоровье всегда остается «в тренде». Ребятам просто нужен правильный вектор, поддержка родителей и напутствие тренера.

Тренерам все чаще приходится искать «цепляющее», придумывать новое, чтобы привлечь молодое поколение к спорту, замотивировать сохранять здоровье и дисциплину. Поговорили с тульскими тренерами, родителями и самими подростками.

Екатерина Малахова, доцент кафедры физической культуры и спортивных дисциплин, преподает студентам лыжный спорт, туризм, лёгкую атлетику и подвижные игры. Мы спросили, какие приёмы она использует, чтобы подросткам было интересно приходить на тренировки.

— Обещаю сделать что-то оригинальное, например новое движение, или посетить необычное место. Самая доступная и интересная для всех возрастов форма занятий — игровая, особенно если нужно посоревноваться за приз здесь и сейчас. В младшем возрасте мало кто замотивирован заниматься спортом в нужном объёме. Но многие хотят славы и поощрений: подарков, кубков, медалей. Настоящий спорт — про характер, а он формируется долго и последовательно. Поэтому ищем занятия, интересные для детей и подростков, и затем через упражнения подводим к достижению цели. Мы должны помнить, что дисциплина — это не всегда строгость, но умение вовремя сосредоточиться и правильно отдохнуть.

— Какие виды спорта подростки выбирают чаще всего?

— Чаще выбирают родители — чтобы было полезно ребёнку, иногда из соображений материальных затрат и, конечно же, поближе к дому. Дети же выбирают то, что диктует мода. Чаще это командные виды, потому как «тусовка» и общение у подростков на первом месте, особенно если они не с раннего детства в спорте.

Тренер по акробатическому рок-н-роллу Анастасия Гудукина уверена, что у подростков ввиду социальной и возрастной психологии ведущая деятельность — коммуникация и общение со сверстниками.

— Тренировочный процесс выстраиваю без давления, объясняю, зачем и почему такие нагрузки, к чему это приведет, — всё проговариваю. Также важен индивидуальный подход. Кто-то спокойный, кто-то импульсивный, у многих — личные проблемы. Мои взаимоотношения с каждым выстраиваются с позиции «значимого взрослого», но без напора. Нужно построить доверительные отношения внутри коллектива, создать хорошую атмосферу. Кроме этого, стараюсь выстроить «модель успеха». Чередую крупные соревнования с небольшими, чтобы за возможной неудачей шел хоть и маленький, но успех. Мотивация должна быть!

— Как правильно сочетать дисциплину и интерес, чтобы подростки не потеряли желание заниматься спортом?

— Тут тонкая грань. Это симбиоз нагрузки, отдыха и успеха. Должна быть визуализация. Например, сегодня на шпагате до пола 15 сантиметров, а через месяц — уже сидишь.

Тренер по футболу Виталий Агальцов из Узловой тоже чаще всего использует игровую форму проведения занятий, а несколько раз в год — матчевые встречи «дети против родителей». Очень популярны мастер-классы с известными футболистами.

— На мой взгляд, игровая форма более интересна детям помладше, потому что они не могут долгое время фокусировать свое внимание на постоянном повторении. Но и ребята постарше любят играть. Для мотивации разговариваю с ребятами, рассказываю примеры из жизни. Стараюсь донести, что спорт — это здорово, а дисциплина — фундамент не только в спорте, но и в повседневной жизни. Однако нужно чувствовать грань — когда быть строгим, а когда поощрить детей.

А как с гаджетоманией борются родители? Ставят «контроль» на телефоны детей, дают установку: сначала уроки и спорт — потом гаджеты. При этом нужно не перестараться, чтобы ребенок не ходил на тренировки, как на нелюбимую работу.

Юлия Захарова, мама 10-ленего футболиста Кирилла:

— Мы договорились: сначала уроки, тренировка или прогулка, а потом — максимум час даем на телефон или приставку. Иногда по выходным можем позволить чуть больше, но всегда по принципу «сначала активность — потом экран». К тому же виртуальный мир может быть опасен агрессивным контентом, там полно рекламы запрещенных веществ.

Моему ребенку выбрать спорт вместо телефона помогла команда. Когда он пришёл на первую тренировку по футболу и увидел, как ребята играют, поддерживают друг друга, — глаза загорелись.

Ему стало интересно быть частью чего-то живого, реального, не виртуального.

А еще очень важен личный пример. Когда ребёнок видит, что мама или папа сами ходят в спортзал, гуляют, занимаются йогой или бегают — для него это становится нормой. Мы часто играем вместе в мяч, катаемся на велосипедах.

На вопрос о том, почему подростки чаще выбирают гаджеты, а не спорт, Кирилл, не задумываясь, отвечает:

— Там легко: сидишь, играешь, не надо стараться. А на тренировке нужно бегать. В телефоне не так интересно, как с друзьями на поле, но зато гораздо проще. Но мне очень нравится играть в команде! Когда мы забиваем гол — это как праздник! И ещё нравится, что становлюсь сильнее и быстрее. У нас в команде все друзья. Мы вместе тренируемся, шутим, ездим на соревнования. И в школе можно обсуждать спорт, тренировки с одноклассниками, которые тоже занимаются.

София Флейшман, мама 14-летней Виктории, которая занимается танцевальным спортом:

— Танцы позволяют Вике почувствовать не только вкус победы, но и радость от живого общения. Время, проведённое в гаджетах, даёт поверхностные эмоции, а спорт — более глубокие. Родители — не контролёры, мы её поддержка и опора. И очень важен личный пример. Бессмысленно говорить ребёнку о пользе спорта, если сам проводишь всё свободное время на диване, поэтому я сама очень активная.

— Социальные сети и игры отрывают от реальности, — говорит София Аничкина, которая занимается акробатическим рок-н-роллом. — Если ты много времени проводишь в телефоне или компьютере, то пропадает желание даже выходить на улицу, видеться с друзьями. Спорт к тому же требует усилий, стойкости, организованности. Всегда проще выбрать то, что легче дается. Но я выбираю спорт! Нравится то, что получаю заряд энергии. Хочется двигаться вперед, даже если что-то не получается.

Победа на соревновании иногда не так важна, как своя личная — над ленью, над желанием опустить руки.

Спорт сделал меня дисциплинированной — это не может не нравиться.

На вопрос о том, что могло бы мотивировать друзей чаще выходить на улицу и заниматься физической активностью, София отвечает:

— Я думаю, тут важен пример — родителей, друзей, знаменитостей. Также совместные тренировки или новые активности могут помочь подростку увлечься спортом. В компании всегда приятнее, веселее. Главное — заинтересовать!

Автор текста — Елена Панова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото Ирины Никишиной и из архива героев материала.