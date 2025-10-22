Искусство жить без стресса: истории тех, кто нашёл спасение в творчестве

В мире, где тревога и усталость стали нашими привычными спутниками, всё больше людей ищут способы вернуть себе внутреннее равновесие. Для одних это спорт, для других — медитация.

Но есть особый путь — творчество, которое не требует слов, а говорит языком чувств, красок и движений. Художница Анна Немцова и хореограф Елена Петрова рассказали, как искусство помогает им проживать сложные эмоции, находить силы и чувствовать себя живыми.

Анна Немцова занимается графикой, живописью и архитектурой. Её творческий путь начался в детстве, и сегодня она продолжает развиваться в этом направлении, обучаясь на архитектора. Для Анны творчество — это способ выразить то, что невозможно описать словами.

— Какие темы или образы вы используете, чтобы отпустить тревогу или внутренние переживания?

— Я начинаю писать портреты разных людей. Иногда это знакомые, иногда — придуманные образы, но больше всего мне помогают небольшие зарисовки ручкой или карандашом — можно быстро изобразить свои эмоции. Творчество дарит мне отвлечение. Рисуя, я отдыхаю от реального мира, уходя в свои мысли. Мне удобнее работать с музыкой, иногда она влияет на настроение работы.

— Как вы реагируете на неудачи в творчестве и чему это вас учит?

— Я критично отношусь к своим работам, поэтому стараюсь учиться на ошибках. А если что-то не получается, стараюсь не сдаваться. Искусство помогает выражать свои переживания и страхи. То, что ты не можешь рассказать людям, выразить словами, — показываешь на бумаге.

Людям, которые переживают стресс, хочу посоветовать попробовать справиться с негативом с помощью искусства. Сочиняйте стихи, рисуйте картины, вышивайте, делайте украшения, лепите из глины, танцуйте! В каком-нибудь из творческих направлений вы наверняка найдёте способ пережить сложный период.

Если для Анны спасением становятся карандаш и бумага, то для другой героини — Елены Петровой — лекарством от тревоги стала музыка и движение. Её история показывает, что творить можно не только кистью, но и телом: танец тоже способен стать языком души.

— Что вы чувствуете, когда танцуете? Есть ли ощущение освобождения или переключения от повседневных проблем?

— Переключение от повседневных проблем — точное попадание. Танец будто погружает тебя в другое состояние, твоя голова думает только о том, как подать правильный импульс в ту или иную часть тела, чтобы заставить ее двигаться. Я даже замечала, что дни, в которые у меня стоит танцевальная тренировка после работы, всегда проходят легче, чем дни, когда я отрабатываю и еду домой.

У меня была одна из самых распространенных ситуаций — долгая болезнь и последующая смерть близкого человека. Многим танцорам удается справляться с таким жизненным испытанием именно благодаря танцу. Понятное дело, что это не про веселые танцы, а про что-то внутреннее, когда ты наедине с собой включаешь легкую грустную музыку, отключаешь голову и проживаешь всю боль и тоску через движения.

— Как меняется ваше эмоциональное состояние после репетиции или выступления?

— Перед выступлением во мне борются желание убежать в страхе и желание сиять! В день выступлений места себе найти не могу, прогоняю по сто раз номер, волнуюсь, но внутри чувствую этот «знаменательный» итог, к которому я шла путем большого количества тренировок, усталости и ноющих мышц. После выступления обычно ощущаю приятное опустошение с мыслью: «Мы это сделали!»

— Могут ли танцы стать терапией для человека?

— Да, да и еще раз да! Не один раз видела, как человек, который никогда не занимался танцами, исполнял так, что в восторге были все! В такие моменты танцевала его душа, а тело уже просто покорно слушалось. Это было в разных обстановках: праздник, дружеский вечер, клуб… Кто-то переживал трудные времена, кто-то, наоборот, был на седьмом небе от счастья, но каждый раз человек давал волю своим движениям, что в ту минуту и стало его терапией.

Мы полжизни тратим на переживания, стрессы, страхи, при этом не можем решиться попробовать себя в чем-то новом, творческом. Потом жалеем об упущенной возможности, впадаем в депрессию. Не стоит бояться, надо делать. Даже если страшно, даже если кто-то осудит, даже если не получится с первого раза — делать!



Автор текста — Елизавета Захарова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героинь публикации.