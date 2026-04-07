Дружба вне национальности, или Как подружились араб и русский, татарка и армянка

Они не выбирали друг друга по паспорту. Просто оказались в одной аудитории, на одном поле в субботник, за одним столом. Это репортаж о дружбе, для которой не важна национальность.

Небольшая кофейня на этаже факультета. Третьекурсник Тимофей Жуков в такой обстановке вспоминает о еде. Об особой еде, которую готовил со своим другом из Мексики — Фредом.

Русский парень рассказывает, как мексиканец привозил особые специи из родного города. Они в общежитии варили острый мексиканский соус, а потом макали в него чипсы и ели. Фреда, мексиканца, который научил его этому рецепту, уже нет в России — он уехал на родину. Но о своем друге Тимофей отзывается с теплом.

— Фред был очень честным, всё всегда мог сказать в лицо. Я заметил, что такая особенность есть у многих мексиканцев. Помню, пожаловался ему на жизнь, а он сказал: «Боже, проблема белых людей. Зря вы паритесь», — цитирует Тимофей своего уехавшего друга и улыбается.

Сейчас Тимофей сидит в кафе с другом Мохаммед Омаром Мусса. Тимофей и Омар, араб из Марокко, встретились на первом курсе. Их знакомство началось с выездных мероприятий в «Новой волне» под Тулой. Там, по словам Тимофея, нужно было организовывать мероприятия, хотя все участники команды были из разных стран и очень плохо понимали русский.

— Такие мероприятия очень нас сплотили, — говорит он.

Омар кивает. Он вспоминает, как на первом курсе русский язык давался ему «так себе». Но общаться всё равно приходилось на нём — будущие преподаватели русского как иностранного не должны срываться на английский.

Дружба с русскими повлияла и на спортивные достижения Омара.

— Поначалу физкультура мне вообще не нравилась, но когда познакомился с ребятами, полюбил это дело. Спорт сам по себе не привлекал. А спорт, как повод пообщаться с ребятами, это можно, — признаётся Омар.

Спрашиваем его, понимает ли он русский юмор.

— Иногда, — лаконично отвечает парень.

Тимофей тут же вспоминает дискуссии с мексиканцем Фредом:

— Он говорил, что русский и латиноамериканский юмор похожи, но у нас хуже, не такой смешной. По моим замечаниям, мексиканский юмор намного жёстче. Фредди сам по себе был прямолинейным. Юмор его был таким же честным, дерзким. Кого-то это отпугивало, но мне нравилось.

— А чему тебя научили русские? — спрашиваем у Омара.

—У меня характер сильно изменился. Я стал более открытым, что ли. До переезда сюда были стереотипы о русских, о том, что они закрытые, холодные. Но я в этих стереотипах не убедился.

Кульминация разговора наступает, когда просим представить их дружбу в виде блюда. Омар, не задумываясь, говорит, что он очень любит бешамель. Тимофей честно признаётся, что обожает макароны. Они переглядываются:

— Значит, наша дружба — это макароны с соусом бешамель!

Две другие героини — Даша Макарова (наполовину татарка) и армянка Лусине Галстян— познакомились при обстоятельствах, далёких от романтики.

— Мы познакомились на практике, когда убирали мусор на поле университета, а потом оказалось, что мы одногруппницы, — рассказывает Даша.

— Когда нас распределили в одну группу, это было облегчение — как будто гора с плеч, — вспоминает Лусинэ.

Девочки, несмотря на разницу и во внешности, и в поведении, дружат уже четыре года. Вместе учатся, работают, даже вместе перевелись на другой факультет. Даша называет свою подругу Люсей, и та уже привыкла к этому.

Спрашиваем Дашу о том, что в поведении подруги ей казалось необычным.

— Она очень свободная — что хочет, то и делает. Но это её только украшает.

Лусине подтверждает это без тени смущения:

— Существует стереотип, что армяне очень громкие. И это действительно так. Даша более тихая и сдержанная. Я как пламя, а она как вода.

Лусине дополняет описание строчкой из популярного в интернете мема: «Я её инь, она моя янь».

Когда речь заходит о столкновении культур, обе девушки вспоминают, как отмечали 8 Марта. Всё происходило в доме Лусине в Плавске. Большая армянская семья, все говорили на своём языке. Даша вспоминает, что сидела за столом, ничего не понимала и просто улыбалась.

— Но шашлык с армянским лавашом был очень вкусным, — смеётся она.

Даше уже удалось попробовать национальные блюда подруги. А вот Лусине до сих пор ждёт обещанного татарского пирожка:

— Я очень хочу попробовать домашний эчпочмак. Уже четыре года жду, когда она меня угостит (смеется).

Спрашиваем, есть ли что-то, что объединяет их традиции. Даша задумывается:

— Если бы я могла, я бы, как истинная татарка, всю жизнь пила чай. Только я пила бы горячий чай, а Люся — холодный. Вот такая традиция нас бы объединяла миллион процентов!

Тема еды в общении девушек занимает не последнее место. Впрочем, символ всей их дружбы находится в буфете первого корпуса ТГПУ.

— Если бы наша дружба была блюдом, это была бы сосиска в тесте из буфета вуза. Даже сейчас, когда мы приходим на пары, заходим за ней, — говорит Даша.

Лусине сравнила дружбу с Дашей сначала с меренговым рулетом, затем с бургером, но все же остановилась на шашлыке. С армянским лавашом!

Для кого-то дружба ребят разных национальностей — удивление. Для них самих — обычное дело.

Омара до сих пор удивляет, что русским вообще интересна его культура.

— Некоторые хотят изучать арабский. Язык сложный, но кто-то всё равно стремится, — говорит он.

Тимофей смотрит шире. Для него границ нет, есть только любопытство.

— Меня до сих пор поражает азиатская культура. Менталитеты разные. Они другие — не в плохом и не в хорошем смысле, — замечает он.

Даша, глядя на свою подругу-армянку, иногда сама себе задаёт тот самый вопрос, который обычно задают окружающие.

— Я сама иногда думаю: «Как мы вообще дружим?» — признаётся она.

А Лусине просто пожимает плечами. Потому что для неё здесь вообще нет проблемы.

— Мне кажется, сейчас всем всё равно, кто с кем дружит. Люди завидуют: говорят, мы классные и здорово, что дружим, — спокойно отвечает она.

Четыре героя, две пары. Одна сосиска в тесте на двоих, один соус по мексиканскому рецепту. Никаких лозунгов о толерантности. Только реальная жизнь. Когда араб говорит: «Бешамель», русский достаёт макароны. Армянка говорит громче всех, татарка тихо улыбается в ответ. А мексиканец, уехав за тысячи километров, остаётся и в памяти, и в рецепте.

Автор текста Ольга Зайцева, студентка направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Фото Агаты Охримчук и из архива героев материала.