Меня зовут Елизавета и я — студентка Тульского педагогического университета, будущий журналист. Как и всех девочек, меня всегда восхищали модели, их красота и изящность. В один момент я захотела понять, как устроен модный мир изнутри, какой труд стоит за стройными телами и легкой походкой. За ответом я пришла в Модельную школу Наталии Морозовой.

Модельное агентство «Красота и Стиль» — звучит как что-то из глянца: идеальные лица, уверенность, лёгкость. Я представляла себе примерно такую картинку и морально готовилась к жестким стандартам красоты. Но внутри всё оказалось совсем иначе.



Елизавета Захарова и Наталия Морозова.

Меня встречает Наталия Морозова — основатель агентства. Человек, который в этой индустрии с 1994 года. Она смотрит внимательно, спокойно, как будто сразу считывает тебя. Я кратко рассказываю о себе: мне 20, рост 175, на каблуках хожу редко, потому что и так высокая.

— Я бы сказала, еще три сантиметра и было бы вообще идеально. Если несколько лет назад рост 175 считался внушительным, то сегодня, в общем-то, могло бы быть и больше, — отвечает Наталия. И почти сразу добавляет: — Сейчас уже нет жёстких рамок по росту или параметрам. Модель — это не цифры, это типаж и подача.

Уже в первые минуты рушится один из главных стереотипов: никто не заставляет быть идеальным, никто не требует соответствовать каким-то цифрам, но, чем они меньше, тем лучше (кроме роста, конечно же). На кастинге всегда акцент на естественности — без макияжа, без всего лишнего.

— Чем чище вы приходите, тем лучше. Мы должны видеть вас, а не образ. В принципе, с вами можно было бы поработать, ну, при определенном стечении обстоятельств, — говорит Наталия.

И я понимаю, что все страхи о неидеальной фигуре и внешности отходят на второй план, и вообще — идеальных нет.



Лиза с моделью Настей Курман.



Меня просят просто пройти, и в этот момент происходит странная вещь: тело, которое я вроде бы контролирую всю жизнь, вдруг начинает вести себя как чужое. Я не боялась — это не тот страх, который парализует, — но внутри появилось лёгкое напряжение, как перед чем-то непривычным.

Наталия просит не зажиматься, смотреть вперёд, опустить плечи. И оказывается, что зажаты почти все — просто в обычной жизни это не так заметно.

— Вы сейчас не идёте, Вы думаете о том, как идёте. Это мешает.

Дальше начинается то, что больше похоже не на «обучение походке», а на разбор тебя как конструкции. Куда переносится вес, как ставится стопа, что делают руки, куда направлен взгляд. Наталия объясняет, что нужно представить воображаемую линию и как будто проходить по ней, не падая корпусом вперёд, не спеша, не теряя баланса.

Сначала я иду механически, буквально проговаривая движения про себя, потом постепенно появляется ритм, и в какой-то момент становится легче. И тут возникает новое ощущение: я не просто иду, я себя показываю.

Наталия объясняет, что базой сегодня считается Catwalk — «кошачья походка», мягкая, текучая, почти скользящая.



Модель агентства «Красота и Стиль» Маргарита Савельева.

Она добавляет, что задача модели — не «пройти красиво», а донести образ:

— Вы — продолжение одежды. На вас не должны смотреть отдельно от того, что вы показываете.

Я наблюдаю, как она демонстрирует движение, и понимаю, что дело вообще не в ногах. Дело в состоянии. В том, как ты себя ощущаешь в этом движении. Потому что зажатость видно сразу. И уверенность — тоже.

Мне дают следующее упражнение — поворот на 360 градусов. Со стороны он кажется простым, почти элементарным, но на практике это момент, когда иллюзии заканчиваются.

Первый раз у меня не получается, второй, третий, четвертый — тоже. Здесь нельзя «как-нибудь»: если ты не контролируешь движение, оно сразу разваливается.

Нужно держать линию, не отрывать каблук от пола, и одновременно выглядеть так, будто тебе это вообще ничего не стоит.

— Контроль должен быть внутри, а снаружи — лёгкость. Это самое сложное.

Отдельно Наталия говорит про осанку. По тому, как человек стоит, действительно видно многое: зажат он или открыт, уверен или нет.

— Если вы сутулитесь — вы как будто извиняетесь за себя, — замечает она.

И это уже не про подиум, а про жизнь в целом. Ты либо прячешься, либо позволяешь себе быть видимым.



Модель агентства «Красота и Стиль» Екатерина Фадина.



После занятия мы разговариваем. Я спрашиваю, как изменился модельный бизнес с девяностых, и Наталия отвечает, что изменилось всё — то, что было актуально тогда, сегодня не работает.

— Раньше была одна картинка красоты, сейчас их десятки. Тренды задают дизайнеры, недели моды, вся индустрия в целом. На какой-то неделе моды актуален очень широкий шаг. Где-то высокий подъём бедра идёт, где-то большой занос ноги, где-то узкий. Конечно, тренды задают и дизайнеры, и вообще весь модный мир. Там работают целые команды индустрии: и рекламщики, и пиарщики. Ну, конечно же, главные фигуры — это дизайнеры и модели.

На вопрос, почему добиваются успеха не все, ответ ещё проще — потому что одного желания мало. Как и в любой профессии — нужно уметь терпеть, ждать и работать.

— Еще все очень зависит от стечения обстоятельств. Вот, например, у нас две девочки должны были улететь работать за границу. Началась пандемия. Вот и всё. Прошло два года. Потом СВО, санкции и так далее. Время идёт, и уже подрастают другие девочки.



Модель агентства «Красота и Стиль» Анна Райберт.



Наталия говорит, что на кастинге сначала всегда смотрит на внешность — это неизбежно, но дальше всё решает характер, открытость, умение работать и выдерживать нагрузку. И да, шанс есть у каждого. Но это не история про «попробовать и посмотреть».

— Если вы приходите в индустрию, вы должны быть готовы к тому, что вас будут оценивать постоянно. Важно, чтобы внутри была опора.

Идеальных людей не бывает. И не зря в модельном мире существуют различные типажи. Например, strange faces — это люди с неординарной внешностью. Здесь харизма играет не последнюю роль. Есть люди, которые приходят в Школу моделей и остаются в тени. Вроде стоят, вроде занимаются, но индивидуальность свою не проявляют никак. Значит, человеку нужен какой-то толчок. Он должен раскрыться в чём-то, ему нужно помочь, найти, откопать и это показать. Тогда всё происходит.

Бывает и наоборот. Очень модельные девушки ничего не добиваются исключительно из-за того, что произошел внутренний зажим.

Модель должна быть не только эффектной и хорошо двигающейся по подиуму. Она должна быть с закалённым характером, очень общительной и образованной в мире моды.

А начинается все с усердной работы:

— Вдохновляться, в первую очередь, нужно своими целями. Я считаю, что если ты поставил перед собой цель и ничего для ее достижения не сделал, тебя хоть вдохновляй, хоть не вдохновляй — ничего в итоге не получится.

Нужно пройти, нужно поспотыкаться, может быть, даже где-то упасть и подняться. Но главное — всё пройти самой, научиться, поучаствовать.

Наталия приводит примеры, и становится понятно, что за внешней «красивой картинкой» скрывается постоянная нестабильность. Она рассказывает о моделях, которые собираются уехать за границу по контракту: в таких ситуациях всё может пойти не по плану буквально в последний момент. Например, перед самым вылетом у модели могут начаться высыпания, повышенная жирность кожи или прочие проблемы, связанные со стрессом, — а в другой стране её уже ждут на съёмках или показах. И в таком состоянии всё равно приходится лететь и работать.



Москва. Петровский дворец. Анна Райберт в закрытом показе вьетнамского бренда SOGNO от Haute Couture. Дизайнер показа LINH MOON.

Волнение, напряжение, постоянный стресс — это часть профессии, от которой никуда не деться.

— Моделям нужно владеть английским языком в обязательном порядке. Сейчас вообще без знания языка никуда. Если раньше хоть какие-то послабления русским моделям делали, то сейчас язык должен быть на первом месте. И это нормально. Были случаи, когда английский учили за два месяца.

Профессия модели ничем не отличается от всех остальных. Это такие же люди, у которых тоже что-то не получалось, но в итоге они добивались успеха исключительно из-за того, что четко видели цель и прошибали стены лбами.



Тула Арена. Турнир «Битва за Тулу».

Ring-girls: Екатерина Фадина, Ирина Аполченова, Анастасия Курман.



Когда я выхожу из агентства, у меня нет ощущения, что я «примерила» на себя модельную жизнь. Скорее, ощущение, что я окунулась в процесс, который гораздо сложнее, чем кажется со стороны. Это не про внешность, точнее, не только про неё. Это про контроль, про внимание к деталям, про внутреннюю устойчивость. И, возможно, в этом весь смысл — ты можешь больше, чем думаешь, просто давно это не проверял.

Автор текста Елизавета Захарова, автор фото Дарья Воробьева, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Фото также из архива модельного агентства «Красота и Стиль».

