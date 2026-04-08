Гонзо-репортаж: один день в шкуре боксёра

Я — студентка третьего курса направления «медиакоммуникации». Обычно моя жизнь — это тексты, съёмки, дедлайны, работа и бесконечные попытки уловить смысл происходящего вокруг. Но за всем этим стоит одна привычка — проверять себя. Спорт давно стал частью моего образа жизни, способом переключиться и понять, на что я на самом деле способна.

В какой-то момент обычных тренировок стало мало. Захотелось выйти из зоны комфорта и пойти туда, где есть риск, страх и необходимость быстро принимать решения. Так я решила пойти в бокс.

Я хожу в фитнес-клуб, где есть отдельная зона, которая живёт по другим правилам.

Там висят три тяжёлых мешка. Воздух плотнее: пахнет резиной, перчатками и чем-то металлическим. Даже звуки здесь другие — глухие удары, короткие выдохи, ритм, в который нужно попасть, если хочешь стать частью этого пространства.

В остальной части зала — привычная жизнь: тренажёры, разговоры, музыка.

Здесь — концентрация.

Я смотрю на людей: кто-то работает с тренером, кто-то сам по себе. Но в этот момент всё внимание сужается до одной точки — до меня и того, что мне предстоит. Смогу ли я? Не буду ли выглядеть глупо? Этот страх не про боль.

Он про несоответствие. Про то, что ты ещё не из этого мира. Сегодня я здесь впервые — и иду проверять, где мои границы.

Проводник

Павел Гуняков. Профессиональный фитнес-тренер, помогает людям набирать массу, худеть, выстраивать тело. Павел в боксе с 20 лет, у него первый взрослый разряд. Сейчас не участвует в соревнованиях, но остаётся внутри спорта — тренируется сам, поддерживает форму, силу, выносливость и тренирует других.

— Павел, как ты понимаешь, кто останется в боксе?

— Тут не угадаешь. Есть те, кто заряжен мотивацией, но она быстро заканчивается, и человек пропадает. А есть те, кто более дисциплинирован, — такие остаются на годы.

— С каким запросом приходят чаще всего?

— Девочки — разгрузиться, выплеснуть эмоции. Парни — за уверенностью в себе, научиться постоять за себя.

— Что бокс делает с человеком в первую очередь?

— Происходит разгрузка, особенно если человек в стрессе. Растёт выносливость и сила за счет того, что в боксе работают все мышцы.

— Ты больше про дисциплину или про поддержку?

— Тут тонкая грань. Нужно и то и другое, чтобы у человека была уверенность, что в него верят и вкладывают душу.

Звучит просто. Но именно это — про доверие.

Разминка — тело начинает говорить

Разминка — это уже работа, упражнения на всё тело. Постепенно включается каждая мышца: плечи, корпус, ноги. Это не просто разогрев, а попытка собрать тело в одно целое.

— Что важнее для новичка — техника или выносливость?

— В начале — техника. Без неё можно травмировать себя.

— Когда тело привыкает?

— Скорее, не через определенное количество тренировок, а через какой-то период. Примерно 3–4 недели — и становится легче. Но всё индивидуально.

После разминки — «лесенка». Упражнение, которое сначала кажется механическим, но быстро превращается в проверку координации. И именно здесь начинает выстраиваться база: правильная нога, ритм, движение. Прямо на «лесенке» мы впервые пробуем удары — в воздухе. Связать ноги и руки оказывается сложнее, чем я ожидала. Но именно это упражнение как будто «собирает» тело: даёт почувствовать, откуда вообще начинается движение.

Базовая техника — столкновение с собой

Павел объясняет: всё начинается с левой ноги. Стойка — это не просто положение тела, это база, от которой зависит всё остальное.

Мы разбираем джеб (базовый прямой удар рукой (левой для правшей) в боксе и единоборствах. — Прим. ред.). Сначала — в воздух. Потом — на лапах. Лапы — это специальные плотные подушки, которые тренер надевает на руки.

По сути, это мишени, в которые боксёр бьёт во время тренировки.

Тренер двигается, подставляет их под удары, меняет ритм и может в любой момент заставить тебя ускориться или, наоборот, сбиться.

Я бью — сначала неуверенно, будто спрашивая разрешения у собственного тела. Тренер ловит мои удары этими самыми подушками, иногда резко уводит руку в сторону, и я промахиваюсь, теряю баланс, злюсь. Оказывается, это не просто «ударить вперёд». Это про координацию, скорость и попытку попасть точно в цель, которая всё время ускользает.

Затем Паша говорит: «Будем следующее упражнение делать с ракетками».

— Если лапой я тебе сопротивление даю в руку, то ракетками сопротивления не будет. Если ты валишься вперёд — ты будешь валиться вперёд.

Я сбиваюсь. Путаюсь. Теряю ритм. И ловлю главное напряжение внутри: «Я сейчас выгляжу нелепо».

— Что чаще всего мешает новичкам?

— Они боятся глупо выглядеть со стороны.

И это правда. Не страх удара — страх оценки.

— Мне очень стыдно, — говорю я, допустив в очередной раз ошибку.

— Здесь не надо стыдиться, нужно просто делать. Не делай лишнего и не придумывай личного. И не бей сильно — бей качественно. Лучше ты 50 раз промахнёшься, чем 12 минут будешь думать и только три удара нанесёшь.

Паша останавливает, показывает ещё раз. Медленно. Чётко. Без раздражения.

— Каким образом объяснить человеку, который никогда не дрался, как правильно бить?

— Бить и драться — это разные вещи. Тут важна психология человека. Кому-то повода не надо, чтобы начать с кем-то физический конфликт, а кто-то будет терпеть до конца. Всё приходит с опытом — через постоянную отработку.

— Можно ли научиться боксу с нуля во взрослом возрасте?

— Конечно. Это будет даже легче, чем переучивать человека, который когда-то занимался. У каждого тренера свой подход и своя философия.

Постепенно движение собирается. Рука перестаёт искать траекторию — она её находит. И в какой-то момент удар получается. Чисто. И вместе с этим приходит удовлетворение от точности.

Не про агрессию

— Бокс — это про агрессию или про контроль?

— Это максимальный контроль. На эмоциях можно навредить себе как физически, так и морально. Бокс помогает «выпустить пар». На своём же примере могу сказать: когда я выбрасываю негатив в зале, то не переношу его на людей, которые ни в чём не виноваты.

Тут нет хаоса, здесь есть структура — и внутри неё ты учишься управлять собой.

Сегодня нет спарринга — только база. Но страх всё равно присутствует.

— Как ты понимаешь, что человек готов к спаррингу?

— Когда он не боится получить удар в ответ и здраво оценивает риски.

— Страх исчезает?

— С каждым пропущенным ударом его становится меньше. Всё решает практика, и чем её больше, тем комфортнее человеку на спаррингах.

— Что важнее — техника или характер?

— И то и другое. Это всегда дуэт.

Мой страх не исчезает. Он меняется. Сначала это страх выглядеть глупо. Затем — страх ошибиться. И потом остаётся только действие.

Переломный момент

В какой-то момент я перестаю отслеживать себя со стороны. Остаётся только движение: нога — корпус — рука. Появляется концентрация — почти медитативная.

Я начинаю чувствовать, что делаю. Не идеально, но осознанно. И вместе с этим приходит азарт сделать новое движение лучше предыдущего. А что если я могу больше?

После тренировки — разговор. Усталость мягкая, но ощутимая. Тело включилось — и это чувствуется. Павел признается, что в боксе остаются те, кто кайфует от красоты и сложности этого спорта. И очень радостно, что он становится всё популярнее и люди находят себя в нём.

— Я в боксе, потому что мне хочется быть сильным и быстрым. Хочется адреналина. И он приносит гармонию в жизнь, особенно в сложные периоды. Здорово, что на тренировках я могу помочь людям не только физически, но и морально. И приятно, что сейчас в боксе девушки показывают отличный уровень и отличные бои.

— Что он даёт именно слабому полу?

— Если говорить не про спорт, а про «заниматься для себя», то в первую очередь это самооборона, хорошо поставленный удар. Сейчас мода на бокс развита, поэтому очень много девушек, которые им занимаются.



После тренировки тело собранно. В мышцах — лёгкая усталость, но внутри — ясность. Я пришла в бокс неслучайно. Сейчас я много занимаюсь спортом, и меня тянет ко всему новому, сложному — к тому, где можно проверить себя. Эта тренировка оказалась именно такой. Было сложно. Местами неловко. Я сбивалась, злилась на себя. Но в какой-то момент это перестало быть важным. Осталось только движение, концентрация и ощущение, что я постепенно беру контроль — не над ударом, а над собой. И в этом есть своя эстетика. Точная. Жёсткая. Честная.

Я выхожу из зала с ощущением силы и собранности. И с пониманием: бокс — это не про драку. Это про внутреннюю опору, которую невозможно подделать.

Автор текста Дарья Воробьева, автор фото Елизавета Захарова, студентки направления «медиакоммуникации».

