Подолог Виктория Харитонова о здоровье ногтей, гель-лаках и грибке

Виктория Харитонова начинала свой путь с мастера маникюра и педикюра, работала в этой сфере пять лет. А сейчас она делает ногти не только красивыми, но и здоровыми.

По словам специалиста, очень важно посещать подолога вовремя, чтобы предотвратить болезни и инфекции.

— Виктория, почему вы стали подологом?

— Как только я пришла в бьюти-сферу и освоила эстетический педикюр, мне сразу стало интересно углубиться в тему проблемных ногтей. Периодически с ними сталкивалась, но помочь в силу своих на тот момент знаний ничем не могла. Отправляла таких клиентов к подологу. И вскоре поняла, что этим человеком, который может не только сделать красиво, но и вылечить, помочь, могу стать и я.

— Какие наиболее распространённые заболевания встречаются среди пациентов и как избежать этих недугов?

— Чаще всего в практике встречается онихомикоз (грибок ногтей). Грибок проникает только в те места, где для него есть благоприятная среда. Это значит, для жизни грибка должно произойти микроповреждение ногтя, нарушение гигиены.

— Какие инфекционные заболевания ногтей уже нельзя вылечить?

— Большинство заболеваний ногтей можно вылечить. Но если человек не соблюдает рекомендации, не выполняет домашний уход, подолог бессилен. Очень важно, чтобы подолог и пациент вместе боролись с проблемой, иначе результата не будет.

Бывают ситуации, в которых подолог может помочь только в тандеме с докторами: хирургами, эндокринологами, флебологами. Это когда главная проблема пациента кроется внутри организма. Например, это сахарный диабет, псориаз, экзема. В таких случаях лечение будет направлено на предотвращение осложнений.

Виктория рассказала, что на курсе по подологии у нее была отработка навыков на моделях со сложными и проблемными ногтями. Она научилась без страха зачищать онихолизис (состояние, при котором ногтевая пластина отслаивается от ногтевого ложа. — Прим. авт.), ставить на ноготь коррекционную систему, удалять мозоль, проводить онихомикозную чистку ногтя.

— Чтобы стать подологом, нужно медицинское образование?

— На территории Российской Федерации в настоящее время подологу разрешается практиковать без медицинского образования, так как наша деятельность ограничивается обработкой, предотвращением заболеваний кожи и ногтей без постановки диагноза. Подологи не назначают, а лишь рекомендуют должное лечение.

— Нужны ли дополнительные курсы повышения квалификации для подологов?

— Подолог должен постоянно учиться, узнавать новые методы работы для эффективной помощи людям, это очень важно. Тем более в наше время существует огромное количество курсов по актуальным темам.

— Как бороться с вросшим ногтем?

— При ощущении дискомфорта и боли следует обратиться в первую очередь к подологу, так как мы используем безболезненные методы в работе. Только подолог может извлечь вросший ноготь, при этом не деформируя его. Если же сначала обратиться к хирургу с такой проблемой, ноготь, вероятнее всего, удалят, и придется дожидаться полного срастания.

— Как часто можно делать покрытие гель-лаком?

— Процедуру педикюра необходимо делать раз в месяц для профилактики и опрятного внешнего вида. Оптимальный срок ношения покрытия — З-4 недели. Покрытие с точки зрения подологии создает некоторую нагрузку на ноготь, тем самым утяжеляя его. Если соблюдать все правила (не перенашивать, правильно подбирать обувь и подпиливать длину), проблем не будет.

— Какой уход необходим за ногтями, чтобы избежать грибковых инфекций?

— Нужно соблюдать гигиену. Два раза в день ножки следует промывать, просушивать, между пальцев обязательно протирать полотенцем. Менять носочки ежедневно, при сильной потливости можно использовать дезодорант для ног. Правильно подбирать обувь: она должна быть по размеру, его можно узнать, используя стопомер. Правильно подобранная обувь — это 80% здоровья ваших ног. Ну и, конечно же, наблюдаться у специалистов.

Автор текста и фото — Уснибону Соибназарова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».