История в каждом лоскутке: в Доме Крафта проходит выставка о модной Туле

Девушки в стильных нарядах и молодые люди в винтажных костюмах, дизайнеры и историки моды — вот как встретила нас экскурсия «Дискуссия на подиуме». В Доме Крафта собрались те, кто по-настоящему заинтересован в моде. А особенно в тульской моде.

Экскурсия была посвящена выставке «Между строчками. Швейное мастерство и модная индустрия в Туле 1970–1990-х» (6+). Ее инициатором стала Галина Супрун.



Галина Супрун (слева).

Когда-то она работала художником-модельером в местном Доме быта. Галина обратилась к команде Тульского историко-архитектурного музея с идеей создать выставку, построенную на ее воспоминаниях и на сохранившихся эскизах и фотографиях былых лет.

— Мы, погрузившись в эту историю, сами влюбились в нее и сделали выставку, — поделилась куратор проекта Анна Артемова. — Наш город обычно не ассоциируется с модой. Хотя исторически всегда говорят, что у нас самые красивые девушки. Даже рассказывают, якобы симпатичных женщин к нам завезли, чтобы мотивировать оружейников лучше работать. Но все же первое, с чем соотносится Тула, это брутальность и маскулинность. Наверное, именно поэтому мне захотелось раскрыть тему моды.

Сама дискуссия началась еще на вводной части экскурсии.

— Изначально как называлось-то? Дом моделей или все-таки Дом быта? — поинтересовался Владимир Шариков.

Сам он лаконично представлялся просто историком, но публике больше известен как «историк моды». Выяснилось, что Дом моделей стал таковым только в 1988 году, а до этого именовался иначе. Хотя там был и зал для демонстрации одежды, и экспериментальный цех.

А первый выставочный зал показал нам видеофрагменты визита Леонида Брежнева в Тулу. Так мы смогли окунуться в настроение тех лет — увидеть оживленные улицы, людей. Еще именно с этого места стены начинают украшать надписи трех цветов. Розовым выделялись цитаты, синим — статистика и факты. Черно-белым же были выделены кураторские тексты. Эти цвета использовались в старых выкройках, что придавало еще большую атмосферу выставке.

Вместо привычных дверей комнаты здесь разделяли шторки, отсылающие нас к примерочным.

— Практически «Хроники Нарнии»! — пошутил экскурсовод.

И заглянув за такую штору, мы попали в маленький зал. Тут можно посмотреть советские фильмы на «пузатом» телевизоре, присев в кресло. Рядом с ним уместился столик со старыми модными журналами. А еще чуть дальше — гладильная доска, на которой лежали различные ткани, выкройки и стальной утюг.

Отдельно располагался стеллаж со швейными машинками. Есть даже детская! Они тогда пользовались большой популярностью.

Помимо интерьера, наше внимание привлекли фотографии на стене. На них изображены обычные люди, рабочие и школьные коллективы. В одинаковой форме и черно-белых тонах они выглядят однообразно. Это одна из причин, почему начали открывать Дома быта. И в то же время появились лозунги «Долой бытовое рабство!». Женщин начали приглашать на рабочие места, чтобы освободить от домашней работы.

Следующий зал как раз рассказывал об истории нашего Дома моделей. Там же с нами поделились историями бывших сотрудниц. Но сперва желающие пофотографировались в «советской» комнате и полистали старые журналы, девушки обсудили между собой, какие швейные машинки были у них и их мам.

Но местом, привлекшим больше всего внимания, стал зал с подиумом. Любой гость мог пройти по нему и почувствовать себя моделью. По бокам от сцены были вывешены фотографии демонстраторов одежды. Нам рассказали их истории: где их набирали, как они волновались.

Оказалось, многих набирали просто с улиц.

— Это сейчас все хотят попасть на подиум. А тогда нам сказали найти демонстратора, и мы высматривали людей в трамвае, — рассказала Галина Супрун. — Вот увидишь кого-то — и страшно подойти! Все сразу: «Нет! Нам это не надо!»

Самыми боязливыми оказались мальчики, с ними договориться было труднее всего. Официально моделью трудоустраивались лишь единицы, остальные подрабатывали.

— Людям всегда хочется прикоснуться к прошлому. И фотографии позволяют нам посмотреть, как было раньше. Так что этот зал — мой фаворит. И очень круто, что здесь есть подиум. Можно почувствовать себя моделью, — поделилась своим впечатлением Маргарита Папоротник, одна из учениц Галины.

Мы перешли в следующий зал. Нас встретило несколько экспонатов — инструменты дизайнеров советских времен. Рядом с каждым находился экран и наушники, можно было подробно послушать про понравившийся. Вживую нам рассказали про форму для гофре.

Последняя комната показала, как мода прошлого живет сегодня. Тут можно полюбоваться и винтажной одеждой, и работами современных дизайнеров. Особое внимание уделяется такому явлению, как апсайклинг. Это переработка старых вещей во что-то новое, более ценное.

Закончилась экскурсия обсуждением впечатлений. Проходя мимо старого Дома моды, многие даже не могли подумать, что там раньше происходило:

— Видел здание какое-то чудное, рекламой все завешено. Никогда бы не подумал, что там было.

И красиво поставила точку Галина Супрун. В честь недавнего дня рождения музея она подарила организаторам роскошный букет, сделанный ее ученицей.

Выставку можно посетить до 24 мая 2026 года.

Автор текста Анастасия Терехина, автор фото Елизавета Крысина, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.