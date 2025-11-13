Тренер по конному спорту Елена Корона об иппотерапии, морковке и страхе перед лошадьми

Для одних верховая езда — это спорт, требующий усилий и дисциплины, для других — источник радости и энергии. Тренер Елена Корона рассказала, когда лучше приводить ребенка на занятия, как побороть страх сесть на лошадь, что такое иппотерапия и ипповенция и как они помогают людям.

— Елена, с какого возраста вы занимаетесь верховой ездой?

— В девять лет родители отдали меня на занятия. Я помню, как впервые села на пони. Седла не было, меня просто посадили и сказали: «Давай». Я, конечно, упала. Пони тут ни при чем, я сама потеряла равновесие. С тех пор прошло много лет, в моей жизни было много соревнований. Из запомнившихся — Кубок губернатора Тульской области и третье место по результатам первенства Центрального федерального округа в 2008 году. А недавно я заняла первое место на соревнованиях по конкуру «Турнир на призы КСК „Новый“».

— В каком возрасте сейчас приводят детей на тренировки?

— Иногда с четырех-пяти лет, но я таких маленьких не беру. У меня занимаются в основном с семи лет. Но если я вижу, что ребенку тяжело, говорю об этом родителям. Есть и взрослые ученики. Ко мне на занятия ходила женщина, которой было 75 лет. Ей очень нравилось, у нее все получалось, и она смогла даже поскакать галопом.

Бывает, что люди боятся лошадей, — и дети и взрослые. Я их понимаю, для преодоления страха нужно время и терпение. И конечно, еще тренер должен осознавать, что ученики боятся. Но если у ребенка страх остается, я говорю родителям, что их ребенок мучается. В таком случае лучше заняться чем-то другим.

— Когда страх преодолен, могут ли занятия верховой ездой улучшить эмоциональное состояние?

— Конечно. Это полезно не только для физического, но и для эмоционального здоровья. Есть иппотерапия — адаптивная верховая езда, которая помогает людям с различными заболеваниями, в том числе с церебральным параличом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, невротическими расстройствами, для людей с задержками развития и аутизмом. Во время таких занятий работают все группы мышц, а также происходит взаимодействие с лошадью, что приносит позитивные эмоции. Также есть ипповенция — общение с лошадью снизу, с земли, без верховой езды. Человек может погладить ее, погулять с ней. Так делают родители многих моих учеников.

А еще дети часто мне помогают, я прошу их об этом. У меня время ограничено: нужно вывести одних лошадей и завести других на занятия. Бывает, ученики делают это сами. Тогда и во время тренировок они осознают, что несут ответственность и за себя, и за животное.

Ученики угощают лошадей морковью и сахаром. Лошади обожают эти лакомства! Также они едят яблоки и арбузы. Но основу их рациона составляют грубые и сочные корма: сено, солома, трава.

— А с какого возраста ваши ученики начинают принимать участие в соревнованиях?

— Примерно с десяти лет. Сначала мы с ними ходим по маршруту, который нужно проехать на соревнованиях, и изучаем его. Затем отрабатываем полученные навыки. И все равно не все могут справиться с главными восемью препятствиями, потому что волнуются. Они забывают, когда нужно перейти на шаг или, наоборот, на рысь.

— Переживаете ли вы за своих спортсменов во время соревнований?

— Раньше я очень сильно переживала. Думала, что вместо них лучше бы сама тридцать пять раз проехала (смеется). Помню, было и такое, что прыгают, лошадь встает перед препятствием — и всадник с нее падает! И получается, ребенок сидит на земле, лошадь стоит, и они друг на друга смотрят!

— Каким вы видите будущее конного спорта в Тульской области?

— У нас есть любители, которые занимаются верховой ездой. А профессиональный спортсмен, участвующий в московских и других соревнованиях, всего один. Нужно постоянно тренироваться и содержать лошадей. Это очень дорого. Поэтому у нас верховая езда как была любительским спортом, так и остается.

5 мест, куда можно пойти на занятия верховой ездой в Тульской области:

Частная конюшня в Щекино. Адрес: Щекино, ул. Первомайская, 1. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефон: 8 960 597-77-76. Парк-отель «Грумант». Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Грумант (201-й км трассы Москва — Симферополь). Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефоны: 8 (4872) 70-48-30, 8 910 582-22-69. Конно-спортивный центр в ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Адрес: Тула, Центральный парк. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00. Телефон: 8 (4872) 25-81-84. Конно-спортивный клуб «Союз». Адрес: Тула, пос. Кишкино. Режим работы: будни с 10.00 до 20.00, выходные с 14.00 до 20.00. Телефон: 8 915 690-33-90. Конно-спортивный клуб «Новый». Адрес: Тула, д. Уваровка, 1. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00. Телефон: 8 915 680-34-84.

Автор текста — Надежда Берлева, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини материала.