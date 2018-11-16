Культурный центр «Типография»: как найти «свою» аудиторию?

16 ноября на «Октаве» пройдет совместный лекторий кластера и тульского культурного центра «Типография». Оба места — уникальные и не появились бы без городских активистов, захотевших поменять Тулу и ее жителей.

КЦ «Типография» появилась силами нескольких людей, которым удалось за год работы стать одним из любимых мест для виниловых вечеринок, рейва, лекций и просто хорошего кофе. Но создать такое уютное место было непросто. Мы пообщались с одним из сооснователей «Типографии», Юлией Скоробогатовой, и узнали, как можно запустить такой центр собственными силами, где найти «свою» аудиторию и почему удачно организовывать такой проект в родном городе.

- Что делать с хорошей идеей?

- Если мы говорим о бизнес идеях, хорошая — это та, которая смогла быть. Пока идея не воплощается в реальность, странно говорить о ней как о хорошей или плохой. Критерий «хорошести» — это возможность реализоваться и развиваться. Команда для этого точно нужна. Спонсор тоже, но есть масса примеров, когда обошлось и без него. Поэтому начинать надо, конечно, с единомышленников.



- Насколько реально такой проект воплотить своими силами?



- Если «своими силами» — это без помощи государства, то вполне реально — такие проекты существуют. Вообще, нет никаких «своих» и «не своих» сил — все эти проекты сделаны такими же людьми, как мы с вами, а не какими-то особенными. Не каким-то сверхъестественным вмешательством извне. Поиск спонсоров, кстати, тоже делается своими силами. Что для этого нужно? Нужно точно знать, зачем ты это делаешь — тогда проект не закончится при любых неудачах, потому что нельзя закончить делать дело своей жизни. Хотя, конечно, сам проект при этом может измениться до неузнаваемости. Нужно примерно знать, сколько у вашей команды «своих сил», чтобы их хватило. Ещё не помешает удача: когда никто не вставляет палки в колёса, хватает тех сил, на которые заранее рассчитывал.



- Насколько тяжёл первый год работы?

- Одновременно тяжел и прост, потому что всё вокруг новое и интересное. Ты с одной стороны натыкаешься на неудачи из-за недостатка опыта, но делать это очень увлекательно. На самом деле, мы не знаем точно — первый год "Типографии" ещё не закончен.



- В родном городе проще запускать такой проект?

- Мы не знаем, ни у кого из нас нет проектов в других городах. Но, должно быть, в родном городе проще — больше мотивации, потому что делаешь для людей, живущих в тех же реалиях, которые на тебя чем-то похожи, и которых ты понимаешь.



- Как найти «свою» аудиторию?

- Мы, опять же, не знаем точно. Когда узнаем, обязательно напишем книгу, потому что это знание пока получить негде, кроме как ставя эксперименты. Нельзя сказать, что мы точно знаем, кто наша «своя» аудитория и как нам с ней взаимодействовать. И это нормально, не знать и пробовать. Насколько тяжелы на подъем сегодня люди? У нас бывали мероприятия для одного слушателя, а бывали для 250. Люди разные, погода разная, времени на всё не хватает — обычные человеческие факторы. Многие не приходят не потому, что лень, а потому что страшновато, непривычно, некомфортно — в Туле только начинает развиваться культура присутствия в общественных пространствах. Мы не ставим себе задачу «менять людей в лучшую сторону» — это и невозможно. Но приходит будущее и неизбежно заставляет их меняться. Тот, кто должен попасть в Типографию, рано или поздно к нам придёт.

16 ноября в рамках старта совместных мероприятий «Типографии» и «Октавы» в Большом зале кластера вас ждут три лекции:



18:00 Иван Тетерин расскажет «Как образ победил текст и изменил наше мышление». Текст сменяется картинкой, точное значение — контекстом, а смартфон уже является нашим продолжением руки. Внешние изменения породили внутренние: на смену линейному пришло мышление клиповое. Но что это такое? Логичная адаптация сознания или отправная точка деградации?



19:15 Андрей Черемных объяснит «Как прокачать мышление?». Андрей расскажет, что такое «рациональность», зачем она нужна, и как она нам помогает в жизни. Эксперт расскажет, можно ли повлиять на качество мышления, работают ли стереотипы «верь в себя и все получится», «главное — это хотеть», «все у нас в голове» и другие.



20:15 Егор Пронин вспомнит «Как Тула стала Тулой». Он расскажет, как город получил свое название, и почему время основания до сих пор вызывает вопросы, какие городские бренды были знамениты на всю страну, но оказались забыты, и как город выглядел несколько столетий назад.