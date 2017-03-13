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NERGичное тело 2017
«NERGичное тело 2017»: Представляем участников-мужчин

«NERGичное тело 2017»: Представляем участников-мужчин

Регистрация на конкурс «NERGичное тело 2017» завершена, и все участники уже активно трудятся.

Подробно об условиях конкурса вы можете посмотреть в предыдущем посте этого блога.

Всего было зарегистрировано 23 участника, и это на 9 человек больше, чем в прошлом году!

В прошлый раз участие в соревновании принимали только женщины, а сейчас в гонке 7 мужчин-конкурсантов.

А ещё в нынешнем конкурсе 3 участника из других фитнес-клубов.

Сегодня мы представляем вашему вниманию мужчин-конкурсантов, которые будут выступать по правилам пляжного бодибилдинга.

Желаем нашим участникам море терпения и выносливости, веры в свои силы и удачи!

 

Представляем вам ещё одного партнера проекта — Туристическое агентство «Тропиканка». Именно здесь к вам отнесутся с особым вниманием и подберут идеальный тур именно для вас!

Дальше мы будем представлять участниц-женщин.
Следите за новостями в этом блоге! 


Группа велнесс-центра ВК

Сообщество конкурса ВК

вчера, в 14:45 +1
«NERGичное тело 2017»: Успей зарегистрироваться
«NERGичное тело 2017»: Успей зарегистрироваться
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