«NERGичное тело 2017»: Представляем участников-мужчин
Регистрация на конкурс «NERGичное тело 2017» завершена, и все участники уже активно трудятся.
Подробно об условиях конкурса вы можете посмотреть в предыдущем посте этого блога.
Всего было зарегистрировано 23 участника, и это на 9 человек больше, чем в прошлом году!
В прошлый раз участие в соревновании принимали только женщины, а сейчас в гонке 7 мужчин-конкурсантов.
А ещё в нынешнем конкурсе 3 участника из других фитнес-клубов.
Сегодня мы представляем вашему вниманию мужчин-конкурсантов, которые будут выступать по правилам пляжного бодибилдинга.
Желаем нашим участникам море терпения и выносливости, веры в свои силы и удачи!
Представляем вам ещё одного партнера проекта — Туристическое агентство «Тропиканка». Именно здесь к вам отнесутся с особым вниманием и подберут идеальный тур именно для вас!
Дальше мы будем представлять участниц-женщин.
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