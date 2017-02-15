Новый фитнес-марафон «NERGичное тело 2017»

«Велнесс-центр N-Ergo» объявляет второе призовое соревнование на лучшие результаты среди своих клиенток.

Год назад Велнесс-центр N-Ergo впервые провёл необычные любительские соревнования для женщин, посещающих тренировки в этом клубе - «NERGичное тело 2016». Дамы под руководством своих тренеров соревновались в успехах между собой в течение трёх месяцев, и по итогам конкурса состоялся праздник с дефиле, творческими конкурсами и призами.

Посмотреть, как проходил этот конкурс можно здесь.

В этом году N-Ergo снова объявил конкурс «NERGичное тело 2017».

Организаторы обещают, что соревнования будут ещё интереснее, масштабнее и увлекательнее!

В этом году партнёрами конкурса станут несколько компаний, которые подготовят для победителей приятные и заманчивые призы. Эти призы станут ещё более приятным стимулом для участников!

Ещё одно нововведение - теперь в конкурсе смогут участвовать не только дамы, но и мужчины!

Также на конкурс приглашаются не только посетители клуба N-Ergo.

Поучаствовать могут и те, кто занимается в любом другом клубе, и со своим тренером!

Может и вы хотите попробовать

свои силы?

Финал пройдёт в первых числах июня.

Конкурс стартует с 1 марта. Сейчас пока идёт регистрация участников, и уже совсем скоро мы начнём их вам представлять.

Также, в следующих постах этого блога мы подробнее расскажем о партнёрах этого мероприятия и о том - какие призы ждут победителей.

Следите за новостями в этом блоге!



Группа велнесс-центра ВК

Сообщество конкурса ВК