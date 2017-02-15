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NERGичное тело 2017
Новый фитнес-марафон «NERGичное тело 2017»

Новый фитнес-марафон «NERGичное тело 2017»

«Велнесс-центр N-Ergo» объявляет второе призовое соревнование на лучшие результаты среди своих клиенток.

 

Год назад Велнесс-центр N-Ergo впервые провёл необычные любительские соревнования для женщин, посещающих тренировки в этом клубе - «NERGичное тело 2016». Дамы под руководством своих тренеров соревновались в успехах между собой в течение трёх месяцев, и по итогам конкурса состоялся праздник с дефиле, творческими конкурсами и призами.

Посмотреть, как проходил этот конкурс можно здесь.  

В этом году N-Ergo снова объявил конкурс «NERGичное тело 2017».
Организаторы обещают, что соревнования будут ещё интереснее, масштабнее и увлекательнее!

 

В этом году партнёрами конкурса станут несколько компаний, которые подготовят для победителей приятные и заманчивые призы. Эти призы станут ещё более приятным стимулом для участников!

Ещё одно нововведение - теперь в конкурсе смогут участвовать не только дамы, но и мужчины!

Также на конкурс приглашаются не только посетители клуба N-Ergo.

Поучаствовать могут и те, кто занимается в любом другом клубе, и со своим тренером!

Может и вы хотите попробовать
свои силы?

Финал пройдёт в первых числах июня.

Конкурс стартует с 1 марта. Сейчас пока идёт регистрация участников, и уже совсем скоро мы начнём их вам представлять. 

Также, в следующих постах этого блога мы подробнее расскажем о партнёрах этого мероприятия и о том - какие призы ждут победителей. 

Следите за новостями в этом блоге! 


Группа велнесс-центра ВК

Сообщество конкурса ВК

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