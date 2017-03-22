«NERGичное тело 2017»: Представляем прекрасных участниц
Конкурс «NERGичное тело 2017», который проводит велнес-центр N-ergo уже начался. В прошлом посте этого блога мы познакомили вас с участниками-мужчинами, а теперь мы представляем вам прекрасных участниц-дам.
Подробно об условиях конкурса вы можете посмотреть в предыдущем посте этого блога.
Напомним, что всего было зарегистрировано 23 участника конкурса: 16 женщин и 7 мужчин.
Среди участниц здесь вы увидите и Лилию Алексееву, которая уже является одной из героинь конкурса Myslo «Я худею!».
Итак, вот дамы, которые не побоялись трудностей тренировок и бросили вызов, участвуя в этом интересном соревновании.
Желаем всем участницам сил, терпения и отличных результатов.
Ну, и, конечно, победы!
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