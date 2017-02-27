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NERGичное тело 2017
«NERGичное тело 2017»: Успей зарегистрироваться

«NERGичное тело 2017»: Успей зарегистрироваться

Второе призовое соревнование на лучшие результаты от «Велнесс-центра N-Ergo» уже совсем скоро стартует.

Уже более 20 участников зарегистрировались и готовятся к конкурсу.

Сегодня и завтра последние
дни регистрации! 
Торопитесь!

С 1 марта начинается трёхмесячный отсчёт и мы начнём постепенно знакомить вас с участниками соревнований. 

А сейчас представляем партнёров конкурса.

1. Компания «ВОТЕРХАУС» уже более 10 лет занимается производством и доставкой питьевой воды в дома и офисы Тулы. Сегодня компания ООО «ВОТЕРХАУС» предлагает питьевую воду «Калинов Ключъ» в поликарбонатных бутылях объемом 19,3 л с доставкой до Вашего предприятия и до каждого рабочего места, дома, квартиры. 

2. Компания Цептер – мультибрендовая международная компания, которая производит и продает эксклюзивные высококачественные потребительские товары по всему миру. С момента своего основания компания Zepter International установила очень высокие стандарты качества и стала неотъемлемой частью жизни миллионов людей во всем мире. Слоган компании Zepter International - Живи лучше. Живи дольше.

3. Фотограф Наталья ЗолотайкинаУвлекается фотографией с детства. Два года назад занялась коммерческой фотосъемкой, после прохождения обучения. Любимый вид съемки - свадебная. 

Следите за новостями в этом блоге! 


Группа велнесс-центра ВК

Сообщество конкурса ВК

вчера, в 15:12 0
Новый фитнес-марафон «NERGичное тело 2017»
Новый фитнес-марафон «NERGичное тело 2017»
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