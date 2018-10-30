4 неожиданных вопроса о бриллиантах

Бриллианты действуют на женский ум сильнее всякого красноречия. Их блеск, красота и желание ими обладать тоже не дают вам покоя? Специально для вас на самые неожиданные вопросы об этих прекрасных камнях ответила Екатерина Новикова, бренд-менеджер сети ювелирных

салонов «Тутанхамон».

Екатерина Новикова.

1. Можно ли прожить без бриллиантов современной девушке?

- Прожить, конечно же, можно, но зачем? Бриллиант – это камень универсальных украшений, подходящий всем возрастам и на все случаи жизни: от первой золотой подвески до обручального кольца, от повседневных сережек до вечернего браслета. Неслучайно его называют лучшим другом девушек, ведь он, буквально, уместен всегда и везде.

2 Сколько граней должно быть у бриллианта? И какие огранки сегодня в моде?

- Круглая огранка – классика обработки бриллиантов, проверенная временем. Она самая старшая среди «сестер» и «братьев» – других видов огранки драгоценных камней. В ней 57 граней, которые наилучшим образом демонстрируют блеск и игру света, подчеркивая природную красоту камня.

Но сегодня на пике моды фантазийные огранки, например «Маркиз», которая придает камню вытянутую форму, «Багет» с четкими лаконичными формами, «Сердце» или «Груша».

Бриллиант огранки «Маркиз».

Огранка «Багет».

3. Как оценить качество бриллианта? Что значат все эти буквы и цифры на бирке?

- Разумеется, при покупке украшения с бриллиантом нужно очень внимательно изучить его заводскую бирку. Все бриллианты оцениваются по системе 4C. Цвет (Color), чистота (Clarity), вес (Carat) и огранка (Cut) – эти 4 фактора напрямую влияют на красоту и стоимость бриллианта. Все эти характеристики указаны на заводской бирке украшения.

Совет: обратите внимание на качество огранки камня. На бирке должно быть указано «группа А». Все остальное, поверьте, недостойно вашего внимания.

4. А правда, что существуют цветные бриллианты?

- Чистая бриллиантовая правда. Бриллианты на самом деле бывают очень разных цветов: от синего и розового до желтого и коричневого оттенков.

Есть бриллианты с явно и неявно выраженными цветовыми оттенками, есть камни, которые обладают насыщенным цветом. Никакого искусственного окрашивания у настоящих бриллиантов не бывает, все создает лучший ювелир – сама природа.

Цветные бриллианты или Fancy Diamond очень популярны среди голливудских звезд.

Актриса Кейт Уинслет в колье с желтыми бриллиантами.

В отличие от белых, которые существуют в природе в относительно больших количествах, цветные бриллианты составляют только 1% от всех добываемых в мире бриллиантов и, к сожалению, их количество с годами только уменьшается.