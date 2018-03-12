В гости к роботам: заглянем в будущее?

Вы знали, что с роботами можно разговаривать, играть, рисовать, сражаться в аэрохоккей? Хотите оказаться в виртуальной реальности, внутри увлекательных игр или в трехмерном пространстве, где можно построить вокруг себя удивительный мир? На «Фабрике будущего» есть много интересного для вас и ваших детей – это новые технологии, некоторые из которых представлены только в Туле.

«Фабрика будущего» – это выставка технологий завтрашнего дня, возможности техники, которые поражают воображение. Экспозиция постоянно обновляется: некоторые экземпляры уезжают на выставки по всей стране, а их место занимают новые. Так что, даже если вы были на «Фабрике» в феврале, в марте сможете увидеть здесь абсолютно новые вещи, технику, игры.

– Март на «Фабрике роботов» посвящен виртуальной реальности и играм, – рассказывают организаторы экспозиции. – Для маленьких и взрослых посетителей работают семь игровых зон с самыми интересными мировыми проектами. Здесь и смешанная реальность, и шутеры, и виртуальная реальность. Также можно поиграть в любимые всеми приставки – Dendy, Sega, Nintendo, X-box.

Например, в зоне виртуальной реальности HTC Vive датчики отслеживают все твои передвижения, а в очках виртуальной реальности происходят захватывающие события.

Можно оказаться в эпицентре зомби-апокалипсиса и воевать со зловещими зомби. Можно погрузиться в любую из десятков игр с полным ощущением присутствия в них. Или же отправиться в 3D?пространство и рисовать вокруг себя, строить объемные фигуры.

Также посетители смогут увидеть музей роботов с интересными экспонатами, у каждого из которых есть своя история. Можно познакомиться с технологиями 3D-печати или протестировать нейроинтерфейс, который задействует силу мысли и поднимает голограммы. Можно поиграть с бионической рукой, поболтать с маленьким роботом-наблюдателем или поговорить с рассудительным роботом Васей, который будет следовать за вами по пятам, задавать вопросы и отвечать на них.

Робот Вася и Алексей Голышев,

один из руководителей «Фабрики будущего».

Уникальность «Фабрики будущего» – в собственных разработках тульских инженеров?робототехников.

Например, бионическая рука – копия руки человека, детали которой отпечатаны на 3D?принтере. Пальцы повторяют естественные движения, но и это ещё не всё: рука – интерактивная, с ней можно играть в «Камень-ножницы-бумагу»!

Бионическая рука может сыграть с вами в «Камень-ножницы-бумагу».

Кстати, эта рука– прототип бионического протеза, которые сейчас в основном закупаются за рубежом. А ведь наши инженеры тоже умеют их создавать!

Другая разработка тульских робототехников – «Голова наблюдателя», первый шаг к большому роботу-ассистенту. Робот оснащен камерой с трекингом: она распознает лицо человека и начинает с ним общаться. Причем не как машина, а с эмоциями – голова умеет ворчать, за что уже заслужила прозвище «Ворчун».

Робот «Голова наблюдателя».

В ближайшем будущем этот проект воплотится в полноценного робота-ассистента, которым смогут пользоваться, например, пожилые люди, редко выходящие из дома, или хозяйки – робота можно поставить на кухне и запрашивать у него рецепты блюд, смотреть фильмы и видеоролики.

И просто разговаривать – это электронный собеседник для тех, кому не хватает человеческого общения.

А если захотите порисовать – добро пожаловать к роботу-художнику. Он тоже создан в Туле и может рисовать всё, что вы захотите, – ваш портрет, натюрморт, комикс. Дайте ему задание – и через несколько минут получайте шедевр.

Робот-художник.

В марте на «Фабрике будущего» на ул. Болдина, 98?а появится новая увлекательная история – шоу дронов. Аналог вы наверняка видели на открытии Олимпиады?2018.

Олимпийские кольца в воздухе составлены из светящихся дронов.

В Туле такое же шоу будет организовано в помещении: синхронно летающие дроны, построение фигур, подсветка. Проект придумали в Туле, а с разработкой шоу помогли в Сколково, с резидентами которого «Фабрика будущего» плотно сотрудничает. Шоу дронов будут тестировать в марте, о времени начала уточняйте в группе «ВКонтакте» vk.com/fabfuture, чтобы не пропустить это необычное зрелище.

А еще на «Фабрике будущего» вас встретит новый огромный робот, разработанный по проекту туляков в Иркутcке.

Он передвигается на гусеницах, очень ярко и внушительно выглядит и умеет поддерживать беседу.

На «Фабрике будущего» и дети, и взрослые проводят целый день, играют с роботами, «рубятся» в игры на приставках, надолго «зависают» в виртуальной реальности. Здесь всего много, и это настолько увлекательно, что не хочется уходить. Попробуйте и вы – откройте дверь в будущее для себя и своих детей!