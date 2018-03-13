Свадьба: выбор ведущего

Ведущий Артем Иванов — о том, как организовать свадьбу, чтобы удивить гостей, порадовать родителей, самим хорошо отдохнуть и не потратить лишнего.

Родители

Очень часто у родителей свое представление о том, как должна проходить настоящая свадьба. Это неизбежно — у них собственный жизненный опыт и они хотят, как лучше.

Всех разногласий можно избежать, если подключить к обсуждению сценария все заинтересованные стороны, а устаревшие конкурсы и обряды несколько осовременить.

Объединить две семьи, чтобы обойтись без мелких ссор и недомолвок, — задача правильного ведущего. Он должен быть еще и дипломатом.

Молодожены

На самом деле многие молодожены и сами не очень представляют, какую именно свадьбу они хотят. Но им важно быть в тренде и учесть вкусы всех гостей, среди которых большинство будет молодыми людьми. Первый помощник на этой стадии — тот человек, которому они доверили свой праздник. Именно от него ждут оригинальные и современные сценарии, без «нафталина».

Гости

На больших торжествах всегда следует помнить, что не все гости в настроении смеяться и присоединяться к конкурсам. Конечно, увлечь зрителей шуткой — основная задача ведущего, но важно оставаться тактичным по отношению к тем, кто предпочитает посидеть в стороне.

Свадьба почти всегда представляет собой многослойный пирог: ведущему предстоит угодить и бабушке, и друзьям жениха, и соседке с пятого этажа. Здесь важно помнить, что свадьба — праздник молодых.

Поэтому в сценариях я отказался от слепого следования канонам: никакого риса, никаких монеток и никакого переноса невесты от одного моста до другого.

Уникальность

Чем больше информации о будущих молодоженах, родственниках, друзьях, тем интереснее свадебный праздник. Успех мероприятия не зависит от количества разыгранных конкурсов и соблюдения традиций.

Зато всеобщую радость вызовут интерактивное общение, показанные на большом экране видеообращения и различные квесты, подготовленные с помощью молодых. И конечно, правильно подобранная музыка для танцев.

Финансы

Это одна из самых важных составляющих любой свадьбы.

Но надо понимать, где следует экономить, а где нет. Такое понимание, кстати, станет и залогом будущей счастливой семейной жизни.

Приглашение хорошего ведущего — не самая расходная часть бюджета. Зато яркая неповторимая свадьба — это именно то, что будет гореть в душах даже спустя много лет. Нет ничего ценнее хороших воспоминаний!