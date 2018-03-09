Свадьба: обручальные кольца

Даже такое традиционное украшение, как обручальное кольцо, подвластно модным веяниям. Вместе с Екатериной Новиковой, бренд-менеджером ювелирного салона, мы выбрали самые актуальные ювелирные тренды, стили и дизайн свадебного сезона 2018.

Екатерина Новикова,

бренд-менеджер салона «Тутанхамон»

Тренд № 1. «Мы вместе, но мы разные»

Парные кольца индивидуального дизайна для жениха и невесты. Они выполнены в едином стиле, в одном цвете золота, но отличаются некоторыми деталями, подчеркивающими, насколько разными могут быть мужчина и женщина. Например, женская модель украшена камнем, а мужская – более строгая, сдержанная и лаконичная.

Тренд № 2. Все цвета золота

Свежо и необычно смотрятся кольца, выполненные из нескольких видов золота. Это может быть сочетание металла разных оттенков (белого, красного, лимонного), чередующихся по диаметру украшения, или кольца, как будто сделанные из двух половин – белой и желтой. Еще один тренд – комбинация золота матовой и глянцевой обработки.

Тренд № 3. Необычная фактура

Настоящее ювелирное волшебство – кольца из золота, будто собранного в мельчайшие складочки. Такой «эффект гофре» в лучах света переливается невероятным сиянием, не уступающим бриллиантам.

Тренд №4. Кольцо должно быть заметным

Если еще несколько лет назад в моде были очень узкие и тоненькие обручальные кольца, то сейчас более актуальными стали высокие, широкие модели колец сложного дизайна.

Среди обручальных колец, модных в 2018 году, почетное место занимают украшения с бриллиантами – одиночным камнем или мелкой блестящей россыпью. Этот драгоценный камень всегда будет пользоваться популярностью, ведь он делает кольцо по-настоящему роскошным.

Тренд № 5. Гравировка

Абсолютный хит – индивидуальная гравировка на обручальных кольцах. Это решение для тех, кто хочет не просто выбрать красивую пару колец, а сделать их уникальными – такими же, как ваша история любви.

Гравировку можно нанести как на внутреннюю сторону кольца, где она не будет видна постороннему глазу, так и на внешнюю – в последнем случае она преобразит классические гладкие кольца, сделает их неповторимыми и эксклюзивно вашими. Можно нанести на кольца любую гравировку: дату бракосочетания, красивую фразу о любви, имена жениха и невесты или их клятвы верности друг другу.

Тренд №6: Новые кольца на юбилей свадьбы

По традиции, обручальные кольца принято менять на значимую годовщину свадьбы: 10, 20 лет и далее – тогда, когда вы этого захотите.

Повторите ваши клятвы друг другу и подберите новые обручальные кольца, которые отвечают вашему нынешнему вкусу, стилю, представлениям о красоте.

Они станут еще одним символом вашей бесконечной любви и верности друг другу.