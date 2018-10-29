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Правила красоты: разбираем косметичку

Правила красоты: разбираем косметичку

На очереди на разбор - косметичка Натальи Алехиной, организатора первого в Туле реалити-проекта о преображении «Герои».

Когда-то давно я решила научиться искусству макияжа и обратилась к Екатерине Ивановой (Brow Bar Be).

До этого я практически ничего не понимала в косметике, не знала, что такое база под тональный крем и даже как правильно наносить тени.

Катя все рассказала, показала и даже поделилась своими личными секретами, которыми я пользуюсь до сих пор, за что ей очень благодарна. С тех пор я очень люблю, когда меня красят, и сейчас стараюсь экспериментировать и открывать для себя новых визажистов. Хотя уже давно определилась с фаворитом)).

И все же в моей косметичке есть средства, которые выручают меня каждый день и в качестве которых я уверена.

Для ресниц

Комплекс для интенсивного роста ресниц Nutra Lux Lash получила в подарок от подруги, которая привезла его из Германии.

Так как я редко делаю наращивание ресниц, средство для меня актуально: оно помогает отрастить натуральные длинные ресницы, которые выглядят естественно. Этот эликсир безвреден для глаз, не вызывает привыкания, не содержит спирта, гормонов. Ресницы с ним становятся длинными и густыми.

Парфюм

Духи Belle de nuit от Fragonard когда-то привезла из Парижа.

Влюбилась в этот таинственный, обволакивающий аромат и уже не смогла без него обойтись: поехала в столицу парфюмерии – Грасс – и купила целый литр настоящих французских духов.

Тон и помада

Тональный крем Tom Ford и помаду NARS «подсмотрела» у Виктории Лопыревой. Очень уважаю её как личность и восхищаюсь ее красотой.

Когда узнала, чем она пользуется, – решила попробовать на себе. Была поражена качеством продуктов.

Тени

Палетка теней Venus от марки Lime Crime – «звезда» среди блогеров. Состоит из 8 оттенков, которые отличаются высокой пигментацией и стойкостью.

Тени легко набираются на кисть, легко растушевываются, никогда не осыпаются, не пылят и держатся в течение всего дня.

Средство для бровей

Мне нравится естественность во всем, и брови – не исключение. Форму бровей я подчеркиваю прозрачным гелем Make up forever brow seal.

Он бесцветный, не липкий, стойкий, с удобной щеточкой. Одного нанесения с утра хватает на то, чтобы брови выглядели ухоженно весь день.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +2
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