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Встретимся в четверг

Встретимся в четверг

А вы знаете, что в Туле проходят вечеринки свиданий? Это не свидания вслепую (такой опыт в нашем городе тоже был), а просто встреча желающих пообщаться и хорошо провести время.

На вечеринках всегда есть какое-то творческое задание или мастер-класс и легкий ужин, во время которых и заводятся знакомства. Встречи проводятся раз в месяц по четвергам (почему и называются «Встретимся в четверг»). 

В апреле участники танцевали бачату вместе с тренером, который обучил их базовым движениям и контакту с партнером по танцу, общались с нумерологом, участвовали в интерактивах, которые помогали лучше узнать друг друга.

Как прошла апрельская вечеринка, смотри в нашей фотогалерее. Фото Дмитрия Растегаева.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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