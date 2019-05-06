С чем носить джоггеры?

Главные прелести спортивной одежды – свобода и непринужденность – захватывают повседневную и даже вечернюю моду. Один из ярких примеров –джоггеры.

Изначально джоггеры были просто трениками: в парке побегать, мусор вынести, с пацанами у подъезда потусоваться. Но женщины, как обычно, утаскивают всё лучшее в свой гардероб и применяют по-своему.

Как правильно носить неспортивные, а фешн-джоггеры и как составить с ними модные look’и? Мы нашли в тульских магазинах и сами брюки, и подходящие к ним дополнения. Вот что получилось:

На вечеринку

Джоггеры, м-н «Аристократия», 1860 руб.; футболка, м-н Neo, 2000 руб.; куртка, м-н Italiano, 20840 руб.; ботинки, м-н Paolo Conte, 5490 руб.;

очки, м-н Brilliant, 290 руб.

На работу

Джоггеры, м-н «Аристократия», 1860 руб.; рубашка, м-н Artigli, 5550 руб.; кеды, м-н «Галерея сумок», 900 руб.

На свидание

Джоггеры, м-н «Аристократия», 1860 руб.; свитер, м-н Contrast, 2200 руб., туфли, м-н Shuzetta, 3141 руб.; часы, м-н DYRBERG/KERN, 19820 руб.; сумка, м-н TONELLI, 2900 руб.