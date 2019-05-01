Гороскоп на май: потепление в отношениях

В мае гороскоп советует сконцентрироваться на личном - людях, которые вас окружают, семье, доме, на гармонии внутри себя. Наведите порядок в этих сферах, забудьте старые обиды, и все остальные сферы жизни тоже постепенно придут в норму.

12 мая день рождения отмечает Наталья Демидова, руководитель и преподаватель школы-студии MiLASHka.

Поздравляем Наталью и всех, кто родился в мае! Пусть на душе всегда будет весна!

Овен (21.03−20.04)

Удачный месяц для инвестиций и крупных покупок: сейчас любые вложения будут способствовать значительному укреплению вашего материального положения. Есть хороший шанс восстановить связи с людьми, с которыми вы давно не общались или находитесь в ссоре.

Благоприятные дни: 2, 12, 13, 21, 30 мая.

Телец (21.04−21.05)

Продуктивное время для учебы, повышения квалификации, начала рекламных кампаний. Легким для Тельцов будет старт всех задумок по самосовершенствованию, будь то образование или улучшение своей внешности.

Смело садитесь на диету, идите на фитнес, бросайте курить: энтузиазма и силы воли хватит надолго.

Благоприятные дни: 1, 5, 9, 14, 18, 22, 28 мая.

Близнецы (22.05−21.06)

Хорошо заработать получится на каких-то совместных проектах, поэтому не отказывайтесь от предложений о сотрудничестве. Романтические отношения сейчас тоже могут начаться с кем-то из круга ваших знакомых, поэтому будьте открыты, дружелюбны, принимайте приглашения и не избегайте светской жизни.

Благоприятные дни: 1, 6, 12, 16, 20, 25, 29 мая.

Рак (22.06−23.07)

Постарайтесь сохранить эмоциональную стабильность и наладить отношения с людьми, которые могут оказаться вам поддержку в вашей деятельности. Не стесняйтесь делиться идеями и планами: именно так можно найти партнеров для новых начинаний.

Браки, заключенные в этот период, помогают обрести финансовое благополучие и занять более высокий социальный статус.

Благоприятные дни: 1, 5, 11, 15, 17, 23, 27, 29 мая.

Лев (24.07−23.08)

В мае многие Львы не захотят терпеть никаких ограничений, им будет необходима свобода творчества, передвижения, возможность выражать свои мысли. Поэтому особенных успехов в этом месяце могут добиться те, кто не зависит от жесткого графика, расположения духа или распоряжений начальства. У них появится много новых планов и мыслей, некоторые из которых они начнут немедленно воплощать в жизнь. Для кого-то этот период может стать стартом в вопросе переезда, причем даже не в пределах своего города или страны.

Благоприятные дни: 2, 3, 14, 21, 26 мая.

Дева (24.08−23.09)

Иногда, чтобы что-то изменить, нужно взглянуть на свою жизнь и дела со стороны. Если такой момент наступил и у вас, сделать это лучше издалека. Отправляйтесь куда-нибудь и ни о чем не думайте. Все решения найдут вас сами. Если уехать не получится, попробуйте для начала хоть немного изменить свой образ жизни.

Меньше телевизора, дивана, алкоголя, больше движения – это тоже хорошо прочищает мозги.

Благоприятные дни: 3, 9, 15, 24, 25 мая.

Весы (24.09−23.10)

Многие представители знака проведут май, наслаждаясь любовью. Семейные Весы наконец оценят достоинства своей второй половинки, которая поддерживает их несмотря на капризы. Во второй половине месяца вы можете получить приятные известия, которые доставят радость вам обоим.

Благоприятные дни: 3, 9, 15, 24, 25 мая.

Скорпион (24.10−22.11)

Ваши дела сейчас могут то застревать на мертвой точке и не двигаться с места, а то, словно получив какой-то толчок извне, могут значительно продвинуться вперед. Самое главное, чтобы вы продолжали прилагать свои усилия, несмотря на обстоятельства,

и тогда уже в самом конце мая вас будет ждать заслуженное вознаграждение.

Благоприятные дни: 1, 8, 16, 17, 22 мая.

Стрелец (23.11−21.12)

Вам нужно навести порядок на своем рабочем месте, уделить больше внимания организации рабочего процесса. Если что-то складывается не так, как вам хотелось, подумайте, почему это происходит. Сейчас у вас есть все возможности поправить свое материальное положение, повысить профессиональный уровень, добиться признания. Только не ленитесь и не закрывайте глаза на очевидные вещи.

Благоприятные дни: 7, 10, 12, 19, 20, 24, 28 мая.

Козерог (22.12−20.01)

Май может стать для вас одним из самых удачных месяцев в году – у вас все будет складываться словно само собой. Уже с самого начала вас могут ожидать приятные сюрпризы, неожиданные, но полезные встречи, радостные известия, удача и везение в делах, причем вам для этого не понадобится даже прикладывать никаких усилий.

Уделите больше внимания семье и дому и не провоцируйте конфликты.

Благоприятные дни: 1, 9, 14, 19 мая.

Водолей (21.01−19.02)

Уютный домашний месяц, когда все бытовые дела будут в удовольствие. Возможны крупные приятные траты, связанные с семьей. Некоторые наконец закроют вопрос с недвижимостью, строительством или ремонтом. Пока на работе спокойно, займитесь здоровьем. И постарайтесь сейчас не давать денег в долг.

Благоприятные дни: 1, 7, 12, 15, 20, 25, 30 мая.

Рыбы (20.02−20.03)

Вам предстоит решить много срочных вопросов, вы будете часто передвигаться и общаться с большим количеством людей. Возрастает вероятность смены работы или квартиры.

Вообще в вашей жизни могут происходить самые разнообразные перемены.

Благоприятные дни: 5, 10, 14, 18, 23, 28 мая.