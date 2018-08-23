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Бьюти-тест: ламинирование и ботокс для ресниц

Бьюти-тест: ламинирование и ботокс для ресниц

Все девушки мечтают о шикарных ресницах, но не каждая имеет возможность их наращивать. Для них изобретены другие процедуры — ламинирование, ботокс, окрашивание. Директор по рекламе «Модного города» Марина Кузнецова оценила этот «ресничный комплекс» в студии Анны Ключко.

Дарья Савина, старший мастер студии Анны Ключко

— Мы сочетаем в одной процедуре ламинирование и ботокс, чтобы добиться максимального результата: внешнего эффекта и пользы для ресниц. Ламинирование работает снаружи, обволакивая каждый волосок, удлиняет ресницы, делает их плотнее и визуально гуще, фиксирует красивый изгиб. А ботокс действует изнутри: проникает в структуру реснички, наполняет ее питательными веществами, стимулирует рост. Стойкость результата у каждой клиентки индивидуальна, она зависит от скорости обновления ресниц. В среднем это 1−1,5 месяца.

Вот как проходит процедура:

Мастер очищает глаза от косметики. С помощью патчей изолирует нижние реснички.

Затем при помощи специального валика выбирает нужный изгиб в зависимости от длины ресниц. Клеем (гипоаллергенным, безопасным для кожи и глаз) реснички фиксируются на валике.

Состав для ламинирования наносится в два этапа. Первый раскрывает чешуйки волосков, второй закрепляет результат. Далее состав снимается, ресницы окрашиваются в нужный оттенок.

Следующий этап — нанесение ботокса. Он проникает внутрь каждой реснички и питает ее. В завершение состав снимается специальным маслом. Через 2 часа можно умыться — и сражать всех взглядом!

Ресницы до и после процедуры.

Марина Кузнецова

— Я очень ценю процедуры, которые улучшают мои ресницы без использования искусственных. Спасибо за восхитительные ресницы и сногсшибательный взгляд! Реснички визуально стали длиннее, а изгиб таким, о каком мечталось! А благодаря большим мягким креслам процедура пролетела незаметно.
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +3
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