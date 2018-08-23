Бьюти-тест: ламинирование и ботокс для ресниц
Все девушки мечтают о шикарных ресницах, но не каждая имеет возможность их наращивать. Для них изобретены другие процедуры — ламинирование, ботокс, окрашивание. Директор по рекламе «Модного города» Марина Кузнецова оценила этот «ресничный комплекс» в студии Анны Ключко.
Дарья Савина, старший мастер студии Анны Ключко
Вот как проходит процедура:
Мастер очищает глаза от косметики. С помощью патчей изолирует нижние реснички.
Затем при помощи специального валика выбирает нужный изгиб в зависимости от длины ресниц. Клеем (гипоаллергенным, безопасным для кожи и глаз) реснички фиксируются на валике.
Состав для ламинирования наносится в два этапа. Первый раскрывает чешуйки волосков, второй закрепляет результат. Далее состав снимается, ресницы окрашиваются в нужный оттенок.
Следующий этап — нанесение ботокса. Он проникает внутрь каждой реснички и питает ее. В завершение состав снимается специальным маслом. Через 2 часа можно умыться — и сражать всех взглядом!
Ресницы до и после процедуры.
Марина Кузнецова