Бьюти-тест: ламинирование и ботокс для ресниц

Все девушки мечтают о шикарных ресницах, но не каждая имеет возможность их наращивать. Для них изобретены другие процедуры — ламинирование, ботокс, окрашивание. Директор по рекламе «Модного города» Марина Кузнецова оценила этот «ресничный комплекс» в студии Анны Ключко.

Дарья Савина, старший мастер студии Анны Ключко — Мы сочетаем в одной процедуре ламинирование и ботокс, чтобы добиться максимального результата: внешнего эффекта и пользы для ресниц. Ламинирование работает снаружи, обволакивая каждый волосок, удлиняет ресницы, делает их плотнее и визуально гуще, фиксирует красивый изгиб. А ботокс действует изнутри: проникает в структуру реснички, наполняет ее питательными веществами, стимулирует рост. Стойкость результата у каждой клиентки индивидуальна, она зависит от скорости обновления ресниц. В среднем это 1−1,5 месяца.

Вот как проходит процедура:

Мастер очищает глаза от косметики. С помощью патчей изолирует нижние реснички.

Затем при помощи специального валика выбирает нужный изгиб в зависимости от длины ресниц. Клеем (гипоаллергенным, безопасным для кожи и глаз) реснички фиксируются на валике.

Состав для ламинирования наносится в два этапа. Первый раскрывает чешуйки волосков, второй закрепляет результат. Далее состав снимается, ресницы окрашиваются в нужный оттенок.

Следующий этап — нанесение ботокса. Он проникает внутрь каждой реснички и питает ее. В завершение состав снимается специальным маслом. Через 2 часа можно умыться — и сражать всех взглядом!

Ресницы до и после процедуры.