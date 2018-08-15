Вкус победы: два французских рецепта
В России отгремел чемпионат мира по футболу, победу в котором вырвали французы. А это ли не повод открыть для себя (или вспомнить) французские гастрономические традиции и побаловать близких чем-то особенно изысканным? Два несложных рецепта — от кулинара-любителя и повара-профессионала.
Клафути с вишней
от кулинара Екатерины Пейль
Екатерина Пейль, кулинар-любитель
Ингредиенты
600 г вишни без косточек, 150 г (чуть меньше стакана) муки, 3 яйца, 150 г молока, 100 г сливок, 1/2 стакана сахарной пудры, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 10 г сливочного масла (для смазывания формы).
Приготовление
- Взбить яйцо с сахарной пудрой, добавить молоко и сливки. Отдельно смешать сухие ингредиенты, затем всё перемешать.
- Выложить вишню на противень и залить жидким тестом. Готовить примерно 40 минут в духовке при температуре 190°С до готовности.
- Готовый клафути посыпать сахарной пудрой. Подавать вкуснее с ванильным мороженым.
Стоимость продуктов на одну порцию блюда – 32 руб.
Круассаны с начинкой
от кондитера Евгении Залетиной
Евгения Залетина, кондитер
Cafe de France
Ингредиенты
Для круассана с лососем: 1 круассан, 50 г творожного сливочного сыра,
40 г огурца, 60 г семги.
Для круассана с окороком: 1 круассан, 50 г творожного сливочного сыра,
50 г помидоров, 50 г копченого окорока, 5 г зернистой горчицы.
Приготовление
- Разрезаем круассан вдоль, смазываем творожным сыром.
- Для круассана с рыбой на творожный сыр выкладываем кусочки слабосоленой семги, ломтик лимона, дольки огурца.
- Для мясного круассана после сыра идут ломтики копченого окорока и кружочки помидора.
Стоимость этих блюд в меню кафе: круассан с лососем – 250 руб., с окороком – 220 руб.
А какие блюда французской кухни вы любите в ресторанах или готовите дома?