Вкус победы: два французских рецепта

В России отгремел чемпионат мира по футболу, победу в котором вырвали французы. А это ли не повод открыть для себя (или вспомнить) французские гастрономические традиции и побаловать близких чем-то особенно изысканным? Два несложных рецепта — от кулинара-любителя и повара-профессионала.

Клафути с вишней

от кулинара Екатерины Пейль

Екатерина Пейль, кулинар-любитель — Клафути — французский десерт, лёгкий, молочный, нежный и полезный. Это и не пирог, и не суфле, и не запеканка — нечто среднее. Его воздушная текстура иногда вызывает мысли, что рецепт не удался, а всё потому, что тесто — жидкое, похожее на блинное. Классический вариант готовится с вишней. Верхняя блинная корочка, мягкое тесто, суфле внутри и ароматная сочная вишнёвая начинка совершенно не говорят о крестьянском происхождении блюда, а наоборот, несут особый французский шарм.

Ингредиенты

600 г вишни без косточек, 150 г (чуть меньше стакана) муки, 3 яйца, 150 г молока, 100 г сливок, 1/2 стакана сахарной пудры, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 10 г сливочного масла (для смазывания формы).

Приготовление

Взбить яйцо с сахарной пудрой, добавить молоко и сливки. Отдельно смешать сухие ингредиенты, затем всё перемешать. Выложить вишню на противень и залить жидким тестом. Готовить примерно 40 минут в духовке при температуре 190°С до готовности. Готовый клафути посыпать сахарной пудрой. Подавать вкуснее с ванильным мороженым.

Стоимость продуктов на одну порцию блюда – 32 руб.

Круассаны с начинкой

от кондитера Евгении Залетиной

Евгения Залетина, кондитер

Cafe de France - Французы едят круассаны «в чистом виде», без начинок, и чаще всего на завтрак. В русском варианте они адаптированы в сытное блюдо, которым можно и позавтракать, и перекусить в любое время дня и ночи.

Ингредиенты

Для круассана с лососем: 1 круассан, 50 г творожного сливочного сыра,

40 г огурца, 60 г семги.

Для круассана с окороком: 1 круассан, 50 г творожного сливочного сыра,

50 г помидоров, 50 г копченого окорока, 5 г зернистой горчицы.

Приготовление

Разрезаем круассан вдоль, смазываем творожным сыром. Для круассана с рыбой на творожный сыр выкладываем кусочки слабосоленой семги, ломтик лимона, дольки огурца. Для мясного круассана после сыра идут ломтики копченого окорока и кружочки помидора.

Стоимость этих блюд в меню кафе: круассан с лососем – 250 руб., с окороком – 220 руб.

А какие блюда французской кухни вы любите в ресторанах или готовите дома?