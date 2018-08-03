Гороскоп на август: веселитесь и не ленитесь

Иллюстрация: «Света любит танцевать», художник Владимир Любаров.

Гороскоп на август какой-то странный))). Главный посыл всем знакам зодиака: веселитесь, отдыхайте и не ленитесь. Интересно, как это совместить? Может, мысль в том, чтобы не лениться веселиться?

Кто точно будет веселиться в этом месяце, так это Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов TOPGUN: 14 августа он отмечает день рождения.

Поздравляем Алексея и всех, кто родился в последний летний месяц! И вот что звезды советуют делать им и другим знакам зодиака.

Овен (21.03−20.04)

Перед вами откроются такие горизонты, о которых вы даже мечтать не могли. Не позволяйте себе лениться, месяц очень важен в профессиональном плане. В любви будьте открытыми, не оглядывайтесь в прошлое.

Благоприятные дни: 7, 9, 10, 13, 19, 24, 27, 29, 31 августа.

Телец (21.04−21.05)

Месяц счастья, когда душа будет петь.

Ждите незабываемых встреч и финансовой прибыли.

Но в эйфории не игнорируйте мнение близких людей: они помогут вам не разрушить все то, что вы так долго строили.

Благоприятные дни: 9, 10, 13, 16, 22, 24, 29, 31 августа.

Близнецы (22.05−21.06)

Сдержанность и душевное равновесие сейчас особенно важны для вас. Не афишируйте идеи, планы и личную жизнь. Не обижайтесь на близких, не ссорьтесь с коллегами. Запишитесь на йогу. Всё скоро наладится.

Благоприятные дни: 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 25, 29, 30 августа.

Рак (22.06−23.07)

Ярких перемен не ожидается. Зато звезды обещают вам завидную стабильность во всех сферах жизни - любовной, профессиональной и финансовой. Поэтому можно радоваться солнцу, лету и всему, что вас окружает.

Благоприятные дни: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 28, 31 августа.

Лев (24.07−23.08)

Хорошие прибыли помогут уладить финансовые проблемы. Разрешаться сложности, которые в последние месяцы мешали вам двигаться вперед. Новые проекты еще более повысят ваш авторитет.

Одинокие Львы в конце лета имеют все шансы устроить свою судьбу.

Пора бы и отдохнуть! Вы заслужили.

Благоприятные дни: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 27, 30, 31 августа.

Дева (24.08−23.09)

Прекратите взваливать чужие дела на свои плечи. Займитесь собой, иначе выдохнетесь. Свободные деньги сейчас стоит вложить в недвижимость. Новый поклонник готов сделать вам предложение. Подумайте над ответом.

Благоприятные дни: 8, 9, 10, 15, 20, 22, 25, 29, 30 августа.

Весы (24.09−23.10)

Просчитывайте любое свое решение в августе (предложения о работе, покупки, инвестиции, семейные проблемы), чтобы не совершить непоправимых ошибок. Это не самый лучший месяц для кардинальных перемен.

Благоприятные дни: 7, 9, 10, 12, 19, 22, 27, 29, 30 августа.

Скорпион (24.10−22.11)

Ваша профессиональная активность будет высока, и вы многое сделаете для своего бизнеса/работы.

Будьте решительны и напористы, заводите новые знакомства и не пасуйте перед мелкими препятствиями.

Благоприятные дни: 5, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 31 августа.

Стрелец (23.11−21.12)

Месяц не обещает особых профессиональных побед и прибылей. Просто работайте, будьте пунктуальны и внимательны. Закройте кредитки, отдайте долги. Лучшее время для важных решений или серьезных перемен – конец месяца.

Благоприятные дни: 6, 8, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 27, 30, 31 августа.

Козерог (22.12−20.01)

В августе будет много трат, хозяйственной суеты, забот о детях, служебных хлопот. Многие дела потребуют вашего внимания и неусыпного контроля. В конце месяца вам просто «прописан» отдых и дороги, особенно дальние. Не отказывайтесь от поездок.

Благоприятные дни: 7, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 28, 29, 31 августа.

Водолей (21.01−19.02)

Вас ждет череда больших перемен, которые коснутся в первую очередь взаимоотношений с другими людьми. Берегите семью.

И уже давно пора решить вопрос с недвижимостью. Действуйте, время подходящее.

Благоприятные дни: 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 25, 29, 31 августа.

Рыбы (20.02−20.03)

Не хватайтесь за все сразу, иначе сами загоните себя в паутину проблем. Вам нужно жить по четко разработанному графику, чтобы добиться желаемых результатов. Удачный месяц для творческих проектов.

Благоприятные дни: 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 25, 27, 31 августа.